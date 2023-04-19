Как ChatGPT заставляет преподавателей поменять подход к проверкам работ на антиплагиате

С ростом популярности ChatGPT все больше студентов стали применять его для подготовки письменных работ. Генеративный искусственный интеллект пишет уникальные тексты, которые легко обходят фильтры антиплагиата. На фоне этого развязалась дискуссия, насколько этично использовать бот — является ли он новым инструментом для исследовательской работы или это очередной способ обмана.

Большинство студентов с восторгом восприняли идею использования ChatGPT при написании работ. Они активно используют инструмент, рассчитывая на то, что искусственный интеллект подарит им больше свободного времени. Однако не все разделяют это мнение. Так, Кай Коббс, один из студентов Ратгерского университета, после тестирований чат-бота пришел к выводу, что его результаты намного хуже самостоятельной проработки эссе. Он пробовал использовать сервис в написании письменной работы по истории капитализма, однако по итогу он получил сырой текст, который, по его словам, он никогда не смог бы назвать своим.

В чем была проблема?

Качество формулировок Простота фраз Скудность содержания

Однако мнение Коббса непопулярно. С момента запуска ChatGPT от OpenAI все больше студентов выдают сгенерированные тексты за свои, а университеты пытаются бороться с этой тенденцией. Например, в борьбе со списыванием многие американские государственные образовательные организации запретили использовать программу на их устройствах и сетях.

Вузы и ChatGPT

Если в школах эта проблема решается просто, то в высшем образовании это привело к дискуссии об обнаружении антиплагиата и академической этики. Особенно сложно решить эту дилемму в тех направлениях, где невозможно обойтись без цифровых инструментов для исследования.

Дискуссия о хитростях при использовании интернет сервисов в академическом образовании появилась не вчера. С появлением Википедии в начале 2000-х вузы точно так же обсуждали вопросы философии и этики научных работ в новых реалиях. Институтам необходимо подстраиваться под инновации, чтобы уровень образования соответствовал тенденциям. Хотя государственное образование обычно тяжело поддается реформам, вопрос с Википедией давно решен. Однако проблема ChatGPT намного сложнее. Тогда речь шла о ссылках, цитировании, использовании материалов, а сейчас важно понять, как расценивать сгенерированные искусственным интеллектом тексты.

Сам ИИ дает следующее определение плагиата:

«Плагиат — это использование чужой работы, идей или слов без надлежащей оценки или цитирования. По сути, это форма интеллектуального воровства, когда человек присваивает себе чужую работу и выдает ее за свою собственную. Плагиат может проявляться в различных формах, включая копирование текста непосредственно из источника без кавычек или цитирования, перефразирование без надлежащего указания авторства, использование чужих идей или данных без признания, или представление чужой работы как своей собственной».

Можно ли это определение применять, если работа создана не человеком, а искусственным интеллектом? Член комитета по академическому кодексу в Университете Брауна Эмили Хипчен считает, что это главная точка преткновения. По ее мнению, если расценивать плагиат как воровство у человека, то здесь непонятно, кто является потерпевшим — у кого крадут.

Об этом говорят и другие специалисты по этике. Так, например, Элисон Дейли из Университета Вилланова считает, что определение плагиата стоит пересмотреть. Хотя мы не можем приравнять алгоритм к личности, но использование сгенерированного текста однозначно нельзя назвать авторской работой. Она подчеркивает, что студенты постоянно используют цифровые инструменты, однако одно дело — сбор фактов, а другое — копирование текстов. Когда они выдают сгенерированные ИИ тексты за свои — это нарушение. Хотя в этой логике нет человека, у которого крадут идеи или авторские материалы, плагиат здесь есть. Дейли приходит к выводу, что нужно в этой сфере нужно расширить определение плагиата, а учащегося, который использует сгенерированные в ChatGPT отрывки, приравнять к тому, кто копирует Википедию.

Что думают студенты

Несмотря на желание освободить время от домашних заданий и письменных работ, далеко не все студенты стремятся использовать ChatGPT как генератор готовых текстов. На данном этапе развития искусственного интеллекта он воспринимается как помощник, очередной инструмент, который упрощает рутинные задачи или помогает улучшить качество. Его сравнивают с популярным сервисом Grammarly для вычитки опечаток, орфографических и грамматических ошибок, или с онлайн-энциклопедией.





Некоторые учащиеся считают, что это полезный инструмент для поиска информации и надежных источников. Попытки университетского руководства ограничить чат-бот им кажутся абсурдными, потому что с этой точки зрения и использование интернета для исследований можно считать неэтичным.

Однако отрицать, что часть студентов использует сервис для генерации готовых текстов — неразумно. Есть учащиеся, которые скачивают готовые работы в интернете, используют способы обойти антиплагиат, чтобы выдать чужие тексты за свои. В этой цепочке ChatGPT упрощает создание уникальной работы.

Запретить или разрешить?

Хотя генерирование ответов чат-бота для создания готовой работы легко подвести к списыванию, у вузов нет единого мнения даже по этому вопросу. Есть университеты, которые рассматривают использование искусственного интеллекта как плагиат в любой ситуации. Другие считают, что практика запретов не решит проблему.

Одна из наиболее разумных точек зрения — найти способы оценки намерений студентов при использовании ИИ. Карли Уорфилд из колледжа Брин-Мор утверждает, что учащиеся, которые генерируют готовые эссе с помощью ChatGPT принципиально отличаются от тех, кто рассматривает технологию как дополнительный инструмент. Первые не понимают ни принципов цитирования, ни работы с форматом, поэтому качество итоговой работы ниже.





Из-за новизны инструмента сохраняется путаница. Даже в студенческом сообществе обсуждаются вопросы этики. Такие изменения требуют полного пересмотра принципов в технологической и академической среде. Однако фундаментальные сдвиги не происходят быстро — для проработки новых принципов требуется время. Университетам необходимо следовать за общественным развитием, а не стоять на месте. При таком подходе высшее образование потеряет смысл.

Создание новых принципов и подходов к оценке работ, подготовленных с помощью искусственного интеллекта — это главный ориентир. Создавать строгие правила сейчас, когда вся отрасль подвижна и меняется практически каждый день — неразумно.

Использование ChatGPT в обучении

Помимо споров о плагиате, специалисты в образовании обсуждают также вопросы использования чата как инструмента для обучения. Что делают преподаватели:

объясняют недостатки и ограничения искусственного интеллекта на примере чат-бота;

разрабатывают такие домашние задания, которые невозможно выполнить с помощью ChatGPT;

меняют методику преподавания, концентрируясь на практической работе с данными, которые можно получить только при самостоятельных исследованиях.

На данный момент единственный способ давления на студентов — это разработка правил и этических норм. Однако академическая честность — далеко не первый принцип, на который опираются учащиеся. Сейчас идентифицировать и доказать, что текст сгенерирован ИИ практически невозможно, но некоторые компании уже заявили, что работают над подобными инструментами.

Что «думает» сам ChatGPT по этому поводу

Сам ChatGPT на вопрос о том, как университеты могут решить эту проблему, отвечает следующее:

Обучать студентов: университеты могут просвещать студентов о важности академической честности, включая последствия плагиата и этичное использование инструментов ИИ. Такое обучение может включать семинары, онлайн-курсы и письменные материалы.

Установить четкие рекомендации: например, четкие правила использования инструментов ИИ в курсовых работах и письменных заданиях. В этих рекомендациях можно указать допустимые способы применения таких инструментов и последствия неправильного использования.

Предоставление ресурсов: университеты могут предоставлять ресурсы, помогающие студентам развивать письменные навыки, включая курсы письма, программы рецензирования и семинары. Это может помочь студентам улучшить свои компетенции и уменьшить искушение использовать инструменты искусственного интеллекта, чтобы сжульничать.

Поощрение критического мышления: вузы могут поощрять критическое мышление, подчеркивая важность анализа, синтеза и оценки информации в своих курсовых работах и заданиях. Развивая эти навыки, студенты могут лучше понимать и обрабатывать информацию и создавать оригинальные работы, соответствующие академическим стандартам.

Программное обеспечение для обнаружения плагиата: с его помощью можно обнаружить плагиат и убедиться, что студенты представляют оригинальные работы. Эти инструменты могут помочь обнаружить случаи, когда для создания эссе использовались инструменты искусственного интеллекта.

Важно обратить внимание на последний пункт — ИИ не всегда выдает уникальные ответы на вопросы, поэтому часть сгенерированных работ не пройдет проверку на антиплагиате. Если вы использовали ChatGPT для подготовки курсовой — это не значит, что она пройдет фильтры. Перед отправкой работы преподавателю, проверьте ее уникальность с помощью Antiplagius.