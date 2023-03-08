Инструкция по подготовке автореферата

Для защиты диссертации нужно составить автореферат. В статье расскажем о правилах подготовки и требованиях к тексту. Вы сможете разобраться в структуре и правильно оформить работу.

Что такое автореферат

Это краткое изложение основных тезисов диссертации. Такой документ составляют магистранты, аспиранты, кандидаты наук, желающие получить степень доктора. Иногда в вузах требуют авторефераты для защиты выпускной квалификационной работы в рамках бакалавриата и специалитета.

Документ составляют по заданной структуре и оформляют по ГОСТу. При этом вузы оставляют за собой право адаптировать общие требования под себя. Мы рекомендуем найти методичку учебного заведения и ориентироваться на нее. В пособии прописаны требования к шрифту, отступам, заголовкам, интервалам, нумерации страниц и прочих деталях. На титульном листе соискатель прописывает официальное название вуза, тему диссертации, свою фамилию с инициалами, данные о научном руководителе и т. д. Пометка «на правах рукописи» говорит о том, что текст подготовлен только для ознакомления и не считается основным исследованием. Актуальный шаблон титульного листа и примеры работ можно попросить у научного руководителя.

Зачем составлять автореферат

Для соискателя ученой степени автореферат ― это возможность рассказать о своем исследовании научному сообществу. Комиссия определяет ценность диссертации по краткому изложению, так как на изучение всей работы уходит много времени. Соискателю нужно емко изложить все основные мысли, не упустить ничего важного. В дальнейшем материал могут использовать другие соискатели в качестве авторитетного источника информации. Многие представители одной научной области знают друг друга именно по авторефератам, монографиям и публикациям.

Как составить ― подробная инструкция

Разработайте план. Автореферат состоит из введения, основной части и заключения. Текст необходимо дополнять таблицами, графиками, рисунками. Напишите введение. Оно практически такое же, как в диссертации. Опишите актуальность исследования, новизну, цель, задачи, объект, предмет, теоретическую и практическую значимость. В основной части кратко изложите главные мысли каждого раздела диссертации. Структурируйте информацию, не добавляйте ничего лишнего. В заключении подведите итоги. Покажите, насколько вам удалось добиться поставленной цели и решить проблему. В конце разместите список своих публикаций ― научных статей в сборниках университета или на других научных площадках. Перечитайте текст и поправьте все моменты, в которых сомневаетесь. Отредактируйте материал по ГОСТу.

Какие условия нужно соблюдать

В тексте нужно доказать ценность вашего исследования для научного сообщества. Работа должна быть аккуратно оформлена, четко соблюдайте требования нормативных документов. Перечитайте материал несколько раз в разные дни ― убедитесь в том, что все мысли в тексте изложены последовательно и понятно, внимательно следите за стилем изложения. Передайте текст научному руководителю на проверку, при необходимости договоритесь о консультации, обсудите все важные вопросы.

Какие ошибки часто появляются в авторефератах

Соискатели теряют часть важной информации или добавляют положения, которых нет в исследовании. Факты в автореферате, диссертации, докладе для устного выступления и презентации должны полностью совпадать.

Ошибки в оформлении. Материалы, оформленные не по правилам, аттестационная комиссия не принимает.

Отсутствие публикаций. За 2–3 года до защиты нужно опубликовать не менее трех статей по теме диссертации. Выступайте на конференциях, вашу работу внесут в соответствующие сборники.

Как проходит проверка

Работу над авторефератом нужно закончить за 3–4 месяца до защиты диссертации. Соискатели публикуют материалы на сайте Высшей аттестационной комиссии. После публикации текст нельзя дорабатывать, поэтому будьте внимательны и несколько раз проверьте его.

Материал изучают все участники диссертационного совета. Они оценивают содержание, стиль изложения и оформление. Возможна проверка на плагиат.

Как проверить и повысить уникальность

Проверить уникальность можно в сервисе Antiplagius. Загрузите документ и выберите систему «Антиплагиат.ВУЗ», с которой работают преподаватели. За 2 минуты система проверит совпадения в интернете и в базах данных, выдаст результат в процентах.

Повысить оригинальность текста можно автоматизированным кодированием. После обработки антиплагиат не увидит совпадений с чужими текстами. Другой, более надежный способ, ― это рерайт. Профессиональную переработку текста с сохранением смысла можно заказать на Antiplagius.