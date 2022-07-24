Повышение и проверка уникальности текста

Семантическое значение термина «плагиат» обозначает незаконное присвоение авторства на литературные, художественные, музыкальные произведения или же научные разработки. Плагиатчики, если удается доказать их вину, привлекаются к юридической ответственности.

О пользе компьютерной программы

Журналисты, копирайтеры, рерайтеры, как правило, находят источники информации в сети Интернет и переписывают ее своими словами. В достижении высокой оригинальности помогает проверка плагиат текста, в котором можно вносить различные изменения.

Каждый пишущий человек и специалист, проверяющий многочисленные работы авторов, заботится в первую очередь об уникальности текстов и о том, чтобы информация ни на каком ином сайте не повторялась. И в этом снова способствует производимая на плагиат проверка текста.

Программистами создано несколько программ, определяющих уникальность и оригинальность авторских текстов. Одни из них отличаются очень глубокой проверкой, другие производят анализ среднего уровня, третьи осуществляют поверхностный сопоставительный анализ. Но когда производится проверка плагиата – текст может получить тот или иной уровень уникальности. Используется это сегодня во всех издательствах, редакциях, в учебных заведениях или научно-исследовательских институтах, если речь идет о курсовых и дипломных работах или кандидатских или докторских диссертациях.

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