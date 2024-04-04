Фактчекинг для авторов: техника проверки информации перед публикацией

Пользователям нравятся статьи, в которых содержится достоверная информация, нет неправдивых фактов и ошибочных суждений. Компании также заинтересованы, чтобы копирайтеры писали статьи, подтвержденные фактами, и не дезинформировали читателя. Оплошности могут дорого обойтись клиенту, а сам бренд впоследствии заработает плохую репутацию. Чтобы избежать ошибок, снижающих доверие к компании, нужно пользоваться фактчекингом. Чтобы это такое и как использовать его на практике? Разбираемся в статье.
Что такое фактчекинг?
Если просто, то фактчекинг (с англ. fact-checking) — это проверка данных, которые копирайтер использует для подготовки текстового контента. Все факты должны быть правдивыми и не вводить читателя в заблуждение. Такая практика применяется для формирования репутации бренда, новостного ресурса, как источника, которому можно верить. Если мнение можно оспорить, то с фактами так не получится, поскольку они уже получили многочисленные проверки. Ложные факты портят имидж, вернуть который в будущем будет почти невозможно.
Фактчекинг проводится с единственной целью — предотвратить распространение неверных фактов, достигнуть таким образом независимости, точности и беспристрастности данных. Проверять факты можно на разных этапах работы: до начала написания статьи или уже в процессе. В первом случае это позволит устранить сомнительные данные, неточности, снизив риск проблем в будущем (например, судебных разбирательств).
Фактчекинг может проводиться и после написания статьи или даже после публикации. Это возможно в случае, когда статья готовилась в 2023 году, а в 2024 некоторые факты в ней стали неактуальными. Например, это может касаться получения гражданства в разных странах. Нередко такие данные теряют актуальность в течение полугода.
Чеклист
Мы подготовили чеклист, который позволит избежать в будущем фактологических искажений:
- Имена, названия. Проверка правильности имени, фамилии, отчества, а также аббревиатур и названий организаций является обязательной. Важно удостовериться в правильности должностных обозначений, особенно в случаях, когда одно и то же лицо может занимать разные должности в различных контекстах.
- Спорные, неоднозначные утверждения. Вместо шаблонных обобщений, предпочтение следует отдавать анализу различных мнений и представлению разнообразных точек зрения, подкрепляя их авторитетными исследованиями.
- Статистика. Информация, касающаяся статистики, должна быть взята с надежных и проверенных платформ, специализирующихся на предоставлении актуальных и достоверных данных. Важно сверить полученную информацию, по крайней мере, с двумя независимыми источниками.
- Цитаты. Крайне важно проверять цитаты на точность, достоверность их происхождения, а также удостовериться, что они приведены дословно и интерпретируются корректно.
- Контактная информация. Обязательно проверяются телефонные номера, электронные адреса. Убедиться в их актуальности можно путем звонка, отправки электронного письма.
- Географические объекты. Тщательно проверяются наименования мест, а также расстояния между точками на карте.
- Даты, временные рамки. Уточнение точных дат и времени событий исключает путаницу и недоразумения.
- Ссылки на источники. Энциклопедий и других ресурсов, доступных к редактированию широкой публикой, лучше избегать.
- Изображения. Убедитесь, что используемые изображения не были подвергнуты недопустимой обработке или искажению в графических редакторах.
- Малоизвестные термины. Для глубокого понимания и корректного использования редких терминов, обратитесь к авторитетным словарям и базам данных.
Эффективные методы быстрой проверки информации перед публикацией текста
Бывает такое, что нет времени проверять факты. В таком случае будет полезно провести быстрый фактчекинг, чтобы устранить явные опечатки и нестыковки. Самое главное, что нужно проверить на данном этапе — это расшифровка инициалов, правильные должности, пол. Также немаловажное значение имеет достоверное указание контактных данных. Если в статье указаны гиперссылки, обязательно перейдите по ним, чтобы убедиться, что они ведут куда нужно.
Где можно проверять факты?
- Федеральная служба государственной статистики. Сайт предоставляет надежную статистическую информацию, которая будет полезной для населения, СМИ, научного сообщества, бизнесменов и др.
- ЕМИСС. Один из ведущих ресурсов в России по предоставлению статистики, собранной на всех уровнях управления, включая федеральный и региональный.
- Статистика.RU. Данный портал предлагает актуальные данные по экономике, торговле, туризму, бизнесу и транспорту.
- Портал правовой статистики Генеральной прокуратуры Российской Федерации. Сервис предназначен для осведомления российских граждан о преступности, ее уровне и динамике как в целом по стране, так и в конкретных регионах.
Кроме русскоязычных ресурсов можно пользоваться и зарубежными.
Что будет, если фактчекинг отсутствует?
Отсутствие проверки данных часто приводит к серьезным последствиям. Приведем несколько примеров:
- Заявления о здоровье и лекарствах. Новостные статьи, утверждающие, что обычный продукт питания, например, куркума, может заменить все известные антибиотики, побуждает некоторых заниматься самолечением. Это может привести к серьезным заболеваниям из-за отказа от традиционной медицинской помощи.
- Технологические нововведения. Статьи, сообщающие о создании новой технологии, которая может заряжать смартфон за секунды из космического излучения, вводят в заблуждение. Они могут нанести ущерб репутации компаний, разрабатывающих реальные технологии зарядки.
- Экономические новости. Ложные сообщения о том, что крупная страна объявила дефолт или огромный экономический кризис, могут вызвать панику на рынках. Это повлияет на курс валют и стоимость акций, что наносит реальный ущерб экономике.
- Политические события. Неверные отчеты о результатах выборов или заявлениях политических деятелей могут подстрекать к социальным беспорядкам и влиять на международные отношения.
- Экологические катастрофы. Фейковые новости о якобы произошедших экологических катастрофах могут вызвать панику у населения, нанести ущерб туристическому сектору и отвлечь ресурсы экстренных служб от реальных проблем.
Помните, что даже если тщательно проверять все детали, вполне возможно что-то пропустить. Поэтому лучше потратить немного больше времени и еще раз все детально перепроверить, чтобы потом не было проблем.
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