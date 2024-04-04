Фактчекинг для авторов: техника проверки информации перед публикацией

Пользователям нравятся статьи, в которых содержится достоверная информация, нет неправдивых фактов и ошибочных суждений. Компании также заинтересованы, чтобы копирайтеры писали статьи, подтвержденные фактами, и не дезинформировали читателя. Оплошности могут дорого обойтись клиенту, а сам бренд впоследствии заработает плохую репутацию. Чтобы избежать ошибок, снижающих доверие к компании, нужно пользоваться фактчекингом. Чтобы это такое и как использовать его на практике? Разбираемся в статье.

Что такое фактчекинг?

Если просто, то фактчекинг (с англ. fact-checking) — это проверка данных, которые копирайтер использует для подготовки текстового контента. Все факты должны быть правдивыми и не вводить читателя в заблуждение. Такая практика применяется для формирования репутации бренда, новостного ресурса, как источника, которому можно верить. Если мнение можно оспорить, то с фактами так не получится, поскольку они уже получили многочисленные проверки. Ложные факты портят имидж, вернуть который в будущем будет почти невозможно.

Фактчекинг проводится с единственной целью — предотвратить распространение неверных фактов, достигнуть таким образом независимости, точности и беспристрастности данных. Проверять факты можно на разных этапах работы: до начала написания статьи или уже в процессе. В первом случае это позволит устранить сомнительные данные, неточности, снизив риск проблем в будущем (например, судебных разбирательств).

Фактчекинг может проводиться и после написания статьи или даже после публикации. Это возможно в случае, когда статья готовилась в 2023 году, а в 2024 некоторые факты в ней стали неактуальными. Например, это может касаться получения гражданства в разных странах. Нередко такие данные теряют актуальность в течение полугода.

Чеклист

Мы подготовили чеклист, который позволит избежать в будущем фактологических искажений:

Имена, названия. Проверка правильности имени, фамилии, отчества, а также аббревиатур и названий организаций является обязательной. Важно удостовериться в правильности должностных обозначений, особенно в случаях, когда одно и то же лицо может занимать разные должности в различных контекстах.

Спорные, неоднозначные утверждения. Вместо шаблонных обобщений, предпочтение следует отдавать анализу различных мнений и представлению разнообразных точек зрения, подкрепляя их авторитетными исследованиями.

Статистика. Информация, касающаяся статистики, должна быть взята с надежных и проверенных платформ, специализирующихся на предоставлении актуальных и достоверных данных. Важно сверить полученную информацию, по крайней мере, с двумя независимыми источниками.

Цитаты. Крайне важно проверять цитаты на точность, достоверность их происхождения, а также удостовериться, что они приведены дословно и интерпретируются корректно.

Контактная информация. Обязательно проверяются телефонные номера, электронные адреса. Убедиться в их актуальности можно путем звонка, отправки электронного письма.

Географические объекты. Тщательно проверяются наименования мест, а также расстояния между точками на карте.

Даты, временные рамки. Уточнение точных дат и времени событий исключает путаницу и недоразумения.

Ссылки на источники. Энциклопедий и других ресурсов, доступных к редактированию широкой публикой, лучше избегать.

Изображения. Убедитесь, что используемые изображения не были подвергнуты недопустимой обработке или искажению в графических редакторах.

Малоизвестные термины. Для глубокого понимания и корректного использования редких терминов, обратитесь к авторитетным словарям и базам данных.

Эффективные методы быстрой проверки информации перед публикацией текста

Бывает такое, что нет времени проверять факты. В таком случае будет полезно провести быстрый фактчекинг, чтобы устранить явные опечатки и нестыковки. Самое главное, что нужно проверить на данном этапе — это расшифровка инициалов, правильные должности, пол. Также немаловажное значение имеет достоверное указание контактных данных. Если в статье указаны гиперссылки, обязательно перейдите по ним, чтобы убедиться, что они ведут куда нужно.

Где можно проверять факты?

Федеральная служба государственной статистики. Сайт предоставляет надежную статистическую информацию, которая будет полезной для населения, СМИ, научного сообщества, бизнесменов и др.

ЕМИСС. Один из ведущих ресурсов в России по предоставлению статистики, собранной на всех уровнях управления, включая федеральный и региональный.

Статистика.RU. Данный портал предлагает актуальные данные по экономике, торговле, туризму, бизнесу и транспорту.

Портал правовой статистики Генеральной прокуратуры Российской Федерации. Сервис предназначен для осведомления российских граждан о преступности, ее уровне и динамике как в целом по стране, так и в конкретных регионах.

Кроме русскоязычных ресурсов можно пользоваться и зарубежными.

Что будет, если фактчекинг отсутствует?

Отсутствие проверки данных часто приводит к серьезным последствиям. Приведем несколько примеров:

Заявления о здоровье и лекарствах. Новостные статьи, утверждающие, что обычный продукт питания, например, куркума, может заменить все известные антибиотики, побуждает некоторых заниматься самолечением. Это может привести к серьезным заболеваниям из-за отказа от традиционной медицинской помощи.

Технологические нововведения. Статьи, сообщающие о создании новой технологии, которая может заряжать смартфон за секунды из космического излучения, вводят в заблуждение. Они могут нанести ущерб репутации компаний, разрабатывающих реальные технологии зарядки.

Экономические новости. Ложные сообщения о том, что крупная страна объявила дефолт или огромный экономический кризис, могут вызвать панику на рынках. Это повлияет на курс валют и стоимость акций, что наносит реальный ущерб экономике.

Политические события. Неверные отчеты о результатах выборов или заявлениях политических деятелей могут подстрекать к социальным беспорядкам и влиять на международные отношения.

Экологические катастрофы. Фейковые новости о якобы произошедших экологических катастрофах могут вызвать панику у населения, нанести ущерб туристическому сектору и отвлечь ресурсы экстренных служб от реальных проблем.

Помните, что даже если тщательно проверять все детали, вполне возможно что-то пропустить. Поэтому лучше потратить немного больше времени и еще раз все детально перепроверить, чтобы потом не было проблем.