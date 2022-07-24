Повышение уникальности текста для студентов и копирайтеров

Задача проверки плагиата какого-либо текста актуальна не только для владельцев интернет-сайтов. Проблема плагиата всегда стоит остро в научной среде, когда необходимо проверить, насколько «чиста» научная работа, диссертация, дипломная работа или художественное произведение.

Кто-то может спросить: плагиатить — что это значит? Плагиат — это когда списанный текст выдается за свой собственный. Во всем мире ежедневно публикуется громадный объем информации, и все это проверить на уникальность — согласитесь, задача весьма непростая.

Зная преимущества компьютера по производительности перед человеком, программисты разработали специальную программу-антиплагиат для выявления уникальности текстов. Сегодня существуют специальные приложения, предназначенные для выявления плагиата, например, программные приложения ETXT Антиплагиат, Адвего Плагиатус. Разработаны и другие подобные продукты, которые могут работать в режиме онлайн. Если вы не знаете, как пройти антиплагиат, тут все очень просто — нужно лишь загрузить текст и подождать немного времени. В результате проверки можно получить информацию насколько текст уникален и даже какие части текста один в один списаны с чужих материалов.

Например, для проверки уникальности студенческих работ есть программа антиплагиат вуз. Все эти программы очень дружелюбны при использовании. Сегодня специалистами разработаны и такие программы, которые могут сделать тот или иной текст уникальный. Если есть необходимость срочно сделать текст дипломной работы или реферата уникальным, можно воспользоваться услугой сайта www.antiplagius.ru . Все, кто нуждается в помощи по преобразованию исходного текста в уникальный, обращайтесь сразу к нам. Мы готовы сделать ваш текст уникальным в самые короткие сроки.