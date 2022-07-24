Создавая статью, человек преследует цель удивить окружающих, поразить их воображение какой-либо идеей или логическим рассуждением. При этом он пользуется личным опытом и самостоятельно полученными знаниями.

И, тем не менее, очень часто встречаются похожие тексты. Это происходит вовсе не оттого, что кто-то у кого-то позаимствовал умозаключение или выводы. Просто все мысли витают в пространстве, все пользуются одинаковыми источниками, шаблоны настолько прочно вошли в речь человека, что практически сроднились с ней.

Как же в этом хаосе доказать, что текст статьи уникален и не является плагиатом? Для этого и существуют специальные программы антиплагиат. Например,

плагиат.ру,

антиплагиат адвего,

антиплагиат еtxt.

Подобные сервисы позволяют проверить текст на уникальность. Порядок и выбор слов тоже имеют значение.

Как пользоваться программой

Чтобы убедиться в том, что текст является интеллектуальной собственностью на все 100%, нужно его скопировать, ввести в поле и выбрать опцию – антиплагиат проверить текст, после чего подождать несколько минут.

Кроме уникальности и неповторимости, такая программа проверяет грамотность, наличие орфографических ошибок. Чтобы программа всегда была под рукой, не нужно было тратить уйму времени на ее поиск, удобнее всего скачать антиплагиат бесплатно без регистрации.

Если, по каким-то причинам автор не может сам восстановить уникальность, ему на помощь приходит сайт www.antiplagius.ru. За считанные минуты и доступную плату уникальность содержания улучшится заметным образом.