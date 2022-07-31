Что такое цитата и как она оформляется?

Цитирование — это хороший инструмент аргументации, который помогает подкреплять тезисы и отдельные мысли в письменной речи. Главная проблема, с которой может столкнуться автор статьи или студент, используя цитаты, — высокий показатель плагиата при проверке. Чтобы избежать этого, нужно знать правила работы с ними: когда уместно давать прямые ссылки на другие работы, как оформлять их в зависимости от цели материала, как правильно вставлять и распределять их по тексту.

Зачем нужны цитаты

Несмотря на сложности с антиплагиатом и оформлением, цитирование — важный инструмент, который помогает улучшить содержание. Его используют в научных работах, публицистике, журналистике: каждой сфере — свои функции.

Пять причин использовать цитаты:

Приводя разные точки зрения в своем материале, вы можете добиться большей объективности в подаче. Высказывания разных людей добавляют авторитетности работе — ссылаясь на результаты труда других, вы показываете, что вы их изучили и учли в своем тексте. Это повышает его значимость в глазах аудитории. Вы можете улучшить читабельность статьи за счет цитат, поскольку они визуально разделяют сплошные абзацы. С их помощью вы можете расставить акценты, подсветить отдельные мысли, направить внимание, чтобы усилить погружение в тему. Ссылки на другие работы и известных людей можно использовать в рамках аргументации для подтверждения или опровержения тезиса. Давая их как примеры, вы можете усилить доводы. Прямые цитаты усложняют копирование и рерайт материалов, поэтому с их помощью вы защищаете свою работу от плагиата со стороны других авторов.

Виды цитирования

В научной среде и публицистике распространены пять видов цитирования: прямое, косвенное, взаимное, по вторичным источникам и самоцитирование. У каждого типа есть свои правила и особенности.

Прямое

Этот вид предполагает точное воспроизведение отрывка из источника. Вы должны сохранить написание, грамматическую форму и указать ссылку. Нельзя вырывать произвольные куски текста, искажать смысл и изменять написание.

Таких цитат не должно быть много. При написании научной работы стоит ограничить до одной на страницу, а объем — до трех строк. В публицистике и журналистике правила более гибкие и зависят от материала. Если статья пишется по результатам пресс-конференции, то цитат может быть очень много.

В оформлении придерживаются следующих правил:

кавычки в начале и в конце цитаты;

упоминание автора может быть в середине, перед или после высказывания;

меняется шрифт — его можно сделать крупнее или мельче, часто используют курсив;

Нужно ставить точку после кавычек, если внутри нет других знаков препинания и предложение заканчивается.

Если после высказывания вы приводите ссылку на автора или продолжаете предложение, то после кавычек ставится запятая.

С грамматической точки зрения, здесь работают правила оформления прямой речи:

Пример №1: Автор сказал: «_____».

Пример №2: «_____», — напомнил автор.

Пример №3: «_____, — писал автор, — _____».

Если цитата слишком большая, вы можете убрать незначительные подробности в середине. Это допускается, если эта часть не меняет контекст и смысл фразы. Место, из которого вы убираете часть фраз, нужно обозначить так: «…».

Косвенное (парафраз)

Прямые цитаты не всегда позволяют правильно раскрыть мысль, особенно если они слишком большие. Если эту же мысль можно сказать в одном предложении, вы можете использовать косвенное цитирование. В таком случае вы так же делаете отсылку к автору, но саму цитату пересказываете своими словами.

Правила здесь такие:

Несмотря на парафраз, при ссылке на источник требуется точно воспроизвести смысл. Кавычки не используются — работают правила русского языка относительно косвенной речи. Наравне с пересказом можно использовать резюмирование, когда вы кратко передаете мысль/вывод вместо цитаты.

Взаимное

Это распространенное в научной среде явление, когда авторы упоминают друг друга в своих работах. Это необходимо для индексирования и повышения авторитетности работы. По оценкам исследователей, есть взаимосвязь между количеством ссылок на другие материалы и индексом цитируемости самой статьи. Однако из-за этого появляется проблема с качеством исследований, поэтому не стоит злоупотреблять этим инструментом продвижения.

По вторичным источникам

Этот тип подразумевает цитирование материала, который сам ссылается на кого-то. В большинстве случаев, цитаты стоит брать из первоисточника, но это не всегда возможно, например, если он утерян, находится в недоступных архивах, написан на другом языке и т.д.

Самоцитирование

Упоминать в текстах можно и свои предыдущие работы. Это может быть нужно, чтобы не переписывать заново хорошо высказанную и аргументированную позицию или избежать проблем с плагиатом. Методика помогает продвигать материалы, потому что, если они связаны, читатель может заинтересоваться и другими текстами.

Принципы оформления цитат в верстке

Правила оформления при прямом цитировании общие и могут применяться в научных статьях при публикации в журналах, в курсовых работах и интернете. Но для хорошей индексации сайта необходимо правильно верстать статьи с цитатами, чтобы поисковые механизмы не сочли их за плагиат. Для этого в HTML есть два тега: <q> — для маленьких отсылок посреди абзаца и <blockquote> — для крупных фрагментов, которые выносятся в отдельный блок. Вы можете задать единые CSS стили для одинакового отображения всех цитат на сайте, опираясь на правила оформления:

отступ — margin;

размер шрифта — font-size;

толщина шрифта — font-weight;

цвет — color.

Некоторые выделяют сам блок с помощью свойств border (граница) и background (фон). Для упоминания имени автора, названия произведения или ссылок на источники также используется тег <cite>. Несмотря на то, что поисковые системы не считывают их как плагиат, злоупотреблять цитатами на странице не стоит. Больший вес для выдачи дает уникальный контент.

Частые ошибки при цитировании

Даже зная все правила, можно допустить ошибки в отсылках к другим работам. Это приводит к плохим результатам — заказчики не принимают работы у копирайтеров, хорошие статьи не растут в поиске, а научные руководители не допускают студентов к защите из-за плагиата. Чтобы избежать этого, проверьте готовый текст на недочеты:

1. Чрезмерное цитирование

Оригинальность работы с учетом всех отсылок должна быть не менее 60%. На одной странице не стоит размещать несколько цитат. Если авторских тезисов и выводов слишком мало в общем объеме текста, в нем нет ценности.

2. Искажения смысла

Это частая проблема парафраза. Пересказывая мысль другого автора своими словами, вы рискуете сделать это неточно. Допустить эту ошибку можно и при прямом цитировании, поскольку фраза, вырванная из контекста, может нести противоположный смысл.

3. Отсутствие ссылки

Любая цитата должна сопровождаться ссылкой на источник. Минимальное требование — указание авторства. Выдавать чужие мысли за свои — это плагиат.

4. Вторичный/недостоверный источник

Ответственность за информацию, на которую вы ссылаетесь, несете вы, потому что работа ваша. Проверьте подлинность данных в источнике, уточните, насколько он независим от влияния заинтересованных лиц, если речь идет о научных выводах. Если есть возможность получить доступ к первоисточнику, лучше использовать именно его.

5. Грамматические недочеты

Пунктуация и другие правила русского языка — самый значимый критерий в оформлении.

Как правильно цитировать для антиплагиата

У большинства программ, в которых проверяются студенческие работы, есть функция, которая позволяет исключить из проверки цитаты. Чтобы алгоритмы сработали корректно, нужно соблюдать все правила оформления и указывать ссылки на источники.

Там, где это возможно, используйте парафраз. Косвенные отсылки к тезисам других авторов с упоминанием имен и названий добавляет авторитет работе, но не снижает ее уникальности. Для точности вы можете указать страницы, где были упомянуты данные, на которые вы ссылаетесь. Это занимает больше времени, но работает надежнее всего.

Перед отправкой работы проверьте ее в Antiplagius. У нас есть доступ к системам, которые используются в вузах, в том числе к закрытым базам Антиплагиат.ВУЗ. Вы сможете узнать, какой процент уникальности у вашей курсовой или диплома. Если показатель будет слишком низким, можно повысить оценку в программе или заказать рерайт.