Что такое UX-копирайтинг и почему полезно его освоить?

В рамках UX-копирайтинга авторы разрабатывают короткие тексты для интерфейсов. Например, для мобильных приложений, компьютерных программ, онлайн-сервисов. Поскольку эта сфера постоянно развивается, спрос на копирайтеров, умеющих писать микротексты, растет. Изначально таких авторов искали крупные бренды, сейчас они нужны и в маленьких фирмах. Поэтому вакансий становится все больше.
Что такое микротексты
Это короткие сообщения, которые помогают ориентироваться в программах, выполнять основные действия. К таким материалам относятся:
- навигационные сообщения;
- инструкции;
- оповещения об ошибках;
- призывы к действию;
- прочие.
В чем сложность
Текст для интерфейса ― это всегда емкий, лаконичный материал, строго ограниченный по количеству знаков. Иногда нужно использовать всего одно слово. Важно подобрать его так, чтобы передать суть и сохранить манеру общения, принятую в компании. Например, назвать CTA-кнопку на экране.
Одна из задач UX-копирайтинга ― расположить пользователя к взаимодействию с сервисом или приложением. Необходимо учитывать целевую аудиторию, составлять инклюзивные сообщения, которые легко переводятся на разные языки, в частности, для слабовидящих.
Какие задачи решает UX-копирайтер
Задача объемных текстов в копирайтинге ― рассказать о товаре или услуге, привлечь внимание потенциальных заказчиков, подвести к покупке. Тексты для интерфейсов рассчитаны на фактических пользователей, которые хотят протестировать сервис или уже взаимодействуют с ним.
Рассмотрим примеры CTA-кнопок.
- «Забронировать номер».
- «Посмотреть свободные номера».
Второй вариант более привлекателен для большинства пользователей, так как оставляет свободу выбора. Если человек не планирует сразу оформлять бронь, он не нажмет кнопку с соответствующим призывом. В результате из-за одной фразы может снизиться доход компании. При взаимодействии с целевой аудиторией через сервис или приложение важно проявлять деликатность, ненавязчивость. Продуманные маркетинговые стратегии строятся на доверии и свободе.
Если сравнивать задачи копирайтеров и UX-писателей, можно заметить, что у них одна суть ― подготовка текстов, которые будут полезны для целевой аудитории. В обоих случаях авторы пишут на языке клиента, придерживаются Tone of Voice компании, рассказывают только о важном, без воды. Разница заключается в формате и целях текстов.
Зачем нужен UX-копирайтинг
В мире активно развиваются интернет-магазины, маркетплейсы, сервисы онлайн-развлечений, платформы для удаленного обучения и прочее. За счет этого актуальность текстов для интерфейсов растет. Теоретически с сообщениями могут работать авторы-универсалы и дизайнеры, но обученные UX-писатели знают, как делать микротексты на экране доступными для людей, умеют подстраивать цифровой продукт под портрет целевого пользователя.
Какие компетенции нужны UX-копирайтеру
Хороший автор коротких текстов:
- умеет подбирать слова и синтаксические конструкции, которые не вызывают вопросов, помогают пользователю;
- разбирается в основах поведенческой психологии и механизмах принятия решений;
- понимает основы дизайна, прототипирования;
- разбирается в интерфейсах.
Копирайтер не только составляет микротексты, он взаимодействует с продуктом в целом, представляет и планирует итоговый результат. Для этого нужно знать психологию пользователя и ориентироваться в дизайне.
Полезную информацию о клиентах можно брать из результатов маркетинговых исследований: опросов, тестов.
Как попасть в UX-копирайтинг
Пройдите обучение. Крупные онлайн-университеты, вузы, известные редакторы предлагают курсы по написанию микротекстов для цифровых продуктов. Кроме того, есть бесплатные каналы с полезной информацией.
Откликайтесь на вакансии. Если вы уже работаете с текстами для сайтов и соцсетей, попробуйте оставить несколько откликов. Некоторые стартапы и даже крупные компании рассматривают копирайтеров-универсалов, готовых пройти корпоративное обучение в области UX.
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