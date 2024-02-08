Что такое UX-копирайтинг и почему полезно его освоить?

В рамках UX-копирайтинга авторы разрабатывают короткие тексты для интерфейсов. Например, для мобильных приложений, компьютерных программ, онлайн-сервисов. Поскольку эта сфера постоянно развивается, спрос на копирайтеров, умеющих писать микротексты, растет. Изначально таких авторов искали крупные бренды, сейчас они нужны и в маленьких фирмах. Поэтому вакансий становится все больше.

Что такое микротексты

Это короткие сообщения, которые помогают ориентироваться в программах, выполнять основные действия. К таким материалам относятся:

навигационные сообщения;

инструкции;

оповещения об ошибках;

призывы к действию;

прочие.

В чем сложность

Текст для интерфейса ― это всегда емкий, лаконичный материал, строго ограниченный по количеству знаков. Иногда нужно использовать всего одно слово. Важно подобрать его так, чтобы передать суть и сохранить манеру общения, принятую в компании. Например, назвать CTA-кнопку на экране.

Одна из задач UX-копирайтинга ― расположить пользователя к взаимодействию с сервисом или приложением. Необходимо учитывать целевую аудиторию, составлять инклюзивные сообщения, которые легко переводятся на разные языки, в частности, для слабовидящих.

Какие задачи решает UX-копирайтер

Задача объемных текстов в копирайтинге ― рассказать о товаре или услуге, привлечь внимание потенциальных заказчиков, подвести к покупке. Тексты для интерфейсов рассчитаны на фактических пользователей, которые хотят протестировать сервис или уже взаимодействуют с ним.

Рассмотрим примеры CTA-кнопок.

«Забронировать номер».

«Посмотреть свободные номера».





Второй вариант более привлекателен для большинства пользователей, так как оставляет свободу выбора. Если человек не планирует сразу оформлять бронь, он не нажмет кнопку с соответствующим призывом. В результате из-за одной фразы может снизиться доход компании. При взаимодействии с целевой аудиторией через сервис или приложение важно проявлять деликатность, ненавязчивость. Продуманные маркетинговые стратегии строятся на доверии и свободе.

Если сравнивать задачи копирайтеров и UX-писателей, можно заметить, что у них одна суть ― подготовка текстов, которые будут полезны для целевой аудитории. В обоих случаях авторы пишут на языке клиента, придерживаются Tone of Voice компании, рассказывают только о важном, без воды. Разница заключается в формате и целях текстов.

Зачем нужен UX-копирайтинг

В мире активно развиваются интернет-магазины, маркетплейсы, сервисы онлайн-развлечений, платформы для удаленного обучения и прочее. За счет этого актуальность текстов для интерфейсов растет. Теоретически с сообщениями могут работать авторы-универсалы и дизайнеры, но обученные UX-писатели знают, как делать микротексты на экране доступными для людей, умеют подстраивать цифровой продукт под портрет целевого пользователя.

Какие компетенции нужны UX-копирайтеру

Хороший автор коротких текстов:

умеет подбирать слова и синтаксические конструкции, которые не вызывают вопросов, помогают пользователю;

разбирается в основах поведенческой психологии и механизмах принятия решений;

понимает основы дизайна, прототипирования;

разбирается в интерфейсах.

Копирайтер не только составляет микротексты, он взаимодействует с продуктом в целом, представляет и планирует итоговый результат. Для этого нужно знать психологию пользователя и ориентироваться в дизайне.

Полезную информацию о клиентах можно брать из результатов маркетинговых исследований: опросов, тестов.

Как попасть в UX-копирайтинг

Пройдите обучение. Крупные онлайн-университеты, вузы, известные редакторы предлагают курсы по написанию микротекстов для цифровых продуктов. Кроме того, есть бесплатные каналы с полезной информацией.

Откликайтесь на вакансии. Если вы уже работаете с текстами для сайтов и соцсетей, попробуйте оставить несколько откликов. Некоторые стартапы и даже крупные компании рассматривают копирайтеров-универсалов, готовых пройти корпоративное обучение в области UX.