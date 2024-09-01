Что такое УДК в научных публикациях

Всем научным текстам присваиваются цифровые обозначения в рамках универсальной десятичной классификации (УДК). Эта система основывается на иерархическом принципе от общего к частному с учетом темы и исследовательской направленности. Каждая публикация получает десятичный код, по которому ее находят в справочниках и библиотеках.

Где посмотреть и как составить комбинацию цифр по УДК

Шифры научных статей можно смотреть в справочниках в интернете. Такая информация есть в любом книгохранилище с кодами по всем исследовательским темам.

Ученый при подготовке статьи на основе исследования индексирует ее по правилам, принятым на уровне законодательства. Рассмотрим на примере темы «Как учащаяся молодежь относится к спорту и здоровому образу жизни».

В целом тема касается проблемы общества. У рубрики «Общественные науки» есть свой индекс. Это цифра «3».

Затем выбираем дисциплину, которая изучает подобные вопросы ― социология с обозначением «16».

Отрасль ― «Социальная структура. Общество как социальная система». Код «3».

Основной вопрос исследования входит в раздел про общественные группы с обозначением «5».

В итоге получился код 316.35. Статья по этой теме попадет в соответствующую рубрику в справочниках и библиотеках. Составить шифр несложно, так как автор хорошо знает, с какой дисциплиной и разделом работает.