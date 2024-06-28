Что такое самостоятельная управляемая работа студента (СУРС)

СУРС ― это работа, которую студент выполняет сам под руководством куратора. Ее цель ― поиск, анализ, применение информации на практике.

Самостоятельная управляемая работа студента развивает навык планирования. Учащийся сам распределяет время. Помощь преподавателя заключается в том, что он задает направление мысли, консультирует в сложных вопросах.

Студент учится принимать решения сам. Он ищет источники информация, отсеивает недостоверные факты, подключает креативное мышление при разрешении проблемных ситуаций.

Какими бывают СУРС

Есть разные форматы. Это зависит от специфики дисциплины, а также от подхода преподавателя. Чаще всего учащиеся работают над эссе и рефератами. В этом случае нужно перерабатывать литературу, излагать основные мысли своими словами.

Формат доклада с презентацией предполагает выступление перед аудиторией. На слайдах размещаются основные тезисы, выводы.

При подготовке кейсов и проектов проводится анализ проблемных ситуаций из реальной жизни, а также защита решений.

Студенты творческих специальностей пишут картины, создают скульптуры, разрабатывают дизайн-проекты и т. д. Программисты разрабатывают компьютерные программы, мобильные приложения, сайты, прочее.

Самый простой вариант ― это самостоятельно выполнение домашнего задания, например решение математических задач, чтение научной литературы.

Когда проводится СУРС

Самостоятельная работа проводится при изучении всех дисциплин. Это один из способов проверки знаний и понимания темы. Преподаватели могут давать задания после лекций, семинаров.

Кроме того, СУРС помогает развивать практические навыки. Например, будущие экономисты могут получить задание проанализировать финансовую деятельность фирмы, а филологи пишут рецензии на книги.

Преподаватели часто проводят самостоятельные работы перед зачетами и экзаменами. Так учащиеся получают возможность систематизировать свои знания перед сессией.

Задания, которые учащиеся вузов выполняют автономно, готовят их к написанию курсовых, дипломных, магистерских работ.

Какие есть этапы

Преподаватель дает задание: рассказывает о целях, определяет объем, сроки сдачи. На этом этапе важно внимательно слушать и сразу задавать уточняющие вопросы. Студент собирает теоретическую базу: изучает литературу, отбирает авторитетные источники, фиксирует важные цитаты и мысли. Учащийся структурирует информацию, формулирует ключевые тезисы, выводы, делает черновик. На последнем этапе разрабатывается итоговый вариант СУРС.

Куратор проводит очные консультации или онлайн-созвоны. По предварительной договоренности ему можно отправлять письма по электронной почте или задавать вопросы в мессенджерах.