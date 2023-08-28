Что такое сессия, их виды и подготовка к ней

Студенты хорошо знают, что такое сессия. Многим она снится в страшных кошмарах, особенно если какой-то предмет приходится сдавать несколько раз, что получить допуск на обучение в следующем семестре или году. Абитуриенты пока еще не совсем понимают, что такого страшного в сессии и почему все так ее боятся. В статье расскажем об этом подробнее и раскроем секреты успешного прохождения зачетного и экзаменационного периода.

Определение

Под сессией понимается период, который завершает учебный семестр. В это время студенты сдают зачеты и экзамены, чтобы показать, какие знания они получили. Сессия длится месяц и обычно состоит из 3-4 экзаменов и зачетов, которые проходят с промежутком в несколько дней. Студенты начинают готовиться к зачетной неделе со сдачи общих предметов. Получить по ним положительную отметку гораздо проще, чем на экзамене, ведь многим студентам ставят автоматы только за посещение пар (без защиты или сдачи экзамена). Получить автомат имеет право любой студент, если в течение семестра он исправно посещает все лекции и семинары, сдает работы и активно проявляет себя на парах. Пятерки автоматом ставят намного реже, чем тройки или четверки. Но преподаватель может предложить студенту ответить на один вопрос, чтобы получить заветную оценку «5». Большинство соглашается, ведь раскрыть одну тему куда лучше, чем две-три, которые содержатся в билете.

Для подготовки к одному экзамену иногда приходится учить около 50 вопросов, а если экзаменов 4, то вопросов будет уже 200. Звучит страшно, но на самом деле все не так печально. Вопросы полностью отражают учебную программу и, если студент исправно ходил на занятия, запоминал учебный материал при подготовке к экзаменам, у него не возникнет никаких сложностей.

Виды сессий

Классификации сессий происходит по временам года, когда они проходят, то есть зимняя и летняя. На заочном отделении также есть установочная и экзаменационная сессии. Сложная она или легкая — каждый студент определяет этот критерий для себя самостоятельно.

Сколько всего сессий?

После каждого семестра следует проверочный период, а за все учебное время студентам приходится переживать 8-10 сессий. Для заочников их количество может быть увеличено в соответствии со сроками обучения. Магистры также заканчивают каждый обучающий семестр сессией. Но у них есть диссертационный минимум, схожий с госами. Сюда включена обязательная сдача профильных предметов перед защитой диссертации.

Особенности сессии у студентов-очников

Сессия у студентов может пройти быстро или длиться очень долго. Во-первых, ее продолжительность зависит от расписания экзаменов. При планировании сессии в деканате стараются сделать расписание удобным для преподавателя, чтобы зачетные дни не пересекались для разных групп. Поэтому иногда все экзамены удается уместить в две недели. Сессия в таком случае проходит очень быстро, а отдохнуть между зачетными днями просто не получается.

Второй случай — это когда экзаменов, наоборот, мало и они растянуты на месяц. Промежутки между ними можно потратить, чтобы отдохнуть или на подготовку к новому зачету. В пользу долгой сессии говорит то, что у студентов получается намного лучше подготовиться к сдаче зачетов. Студенты внедряют разные практики и стараются максимально облегчить для себя сессию. Один из вариантов — распределять вопросы между всеми одногруппниками и складывать найденные ответы в общий документ. По нему будет вестись подготовка к дальнейшей экзаменационной работе.

Студентам очной формы обучения проще даются экзамены, поскольку они знакомы с преподавателями, знают их манеры и привычки, поэтому точно понимают, как найти подход к самому требовательному из них. Научиться этому приему несложно — достаточно чаще попадаться на глаза преподавателю, быть активным на парах. Еще можно узнать у старшего курса, кто из преподавателей ставит зачеты автоматом и что нужно, чтобы его получить.

Особенности сессии у заочников

Учебный процесс у заочного отделения выстроен несколько иначе, чем у очного. У них нет учебных семестров, но вместо этого есть установочная сессия, когда студенты приходят в институт, чтобы поближе познакомиться с преподавателями и профильными предметами. Дальше их работа будет больше самостоятельной. В сессионный период заочники обязаны прийти в университет, чтобы сдать все зачеты и экзамены. Преподаватели хорошо понимают, что на заочном отделении учиться сложнее, поскольку студенты обременены еще и работой или семьей. Поэтому для многих из них делаются поблажки и снисхождения, но даже они не всегда дают ожидаемый результат. Экзамены для заочников — это всегда серьезное испытание и не всем оно дается так легко, как хотелось бы.

Начало и конец сессии

Сессия начинается и завершается после окончания семестра. Первый семестр обычно заканчивается до Нового года, но может быть такое, что ее назначат и после праздников. Тогда студенты надеются, что преподаватели вернутся после отдыха в более приподнятом настроении и не будут сильно мучать их на экзаменах. В таком случае каникулы смещаются на конец января и уже в середине февраля начинается второй семестр.

Летняя сессия начинается в июне. Экзаменов на второй сессии обычно намного больше, чем на первой. Также многие специальности подразумевают сдачу курсовых работ или госов. Далее следует практика. После окончания сессионного месяца для тех, кто не смог сдать все вовремя, следует неделя пересдач, когда студенты еще имеют шанс запрыгнуть в последний вагон.

Многие привыкли откладывать все на потом, поэтому все, что можно порекомендовать в летнюю сессию — не отвлекаться, а сосредоточиться на учебе. Огромное количество студентов допускают ошибку, откладывая написание работ, курсовых или подготовку к экзаменам. Лучше всего приступить к ним заранее и потом спокойно отправиться на заслуженный отдых.

Что будет, если не закрыть сессию?

Ничего страшного нет, если не удалось сдать какой-то предмет с первого раза. Преподаватель назначит дату пересдачи, где можно будет еще раз попробовать свои силы. Но если закрыть сессию в текущем семестре не получилось или в ней есть тройки, студент слетит со стипендии. Пересдать долги можно в течение учебного года, но лучше их не копить, чтобы не было сложностей в будущем. Бюджетникам может грозить отчисление уже со второго курса, студентам платного отделения обычно дают отсрочку до 4 курса. В любом случае закрыть сессию рано или поздно все равно придется, иначе человека не допустят к защите дипломной работы.

Как самостоятельно подготовить курсовую?

Сессия всегда подразумевает сдачу курсовых и расчетных работ, за которые ставится итоговая оценка. Но сдать их — это половина дела, предварительно еще нужно получить допуск к защите. Для этого придется пользоваться доступными источниками, находить информацию в научных статьях, монографиях, докладах и других работах. Также можно взять за основу уже написанные материалы и, опираясь на них, написать свою работу. Оформление курсовых выполняется по ГОСТам или по методическим пособиям, которые есть на каждой кафедре.

Готовить работы по некоторым специальностям непросто. Сложности могут возникнуть еще до защиты, например, с получением требуемой уникальности работы. Если ее оригинальность составит менее 85%, студента не допустят к защите. В гуманитарных науках еще можно дотянуть до нужного порогового значения, но для технических специальностей это кажется нереальным.

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