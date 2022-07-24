Что такое плагиат. Как с ним бороться.

С 2007 года все российские ВУЗы проверяют научные работы на уникальность. Это касается не только студенческих дипломов, курсовых и рефератов, но и преподавательских диссертаций. Главная цель проверки — выявить, не скопировал ли автор труды других людей.

Для каждого вида научных работ, в зависимости от тематики (история, юриспруденция, маркетинг и т.д.), установлена определенная минимальная планка оригинальности текста — 50–80 процентов. Если уникальность выше нормы, то автор допускается к защите, если ниже — работа признается плагиатом и отклоняется.

Как известно, любая работа состоит из двух частей:

Теория. Практика.

Если практическая глава наполнена авторскими исследованиями, выводами и предложениями, то теоретическая — состоит из «сухой» информации:

законы;

теории;

цитаты;

выводы ученых;

аксиомы;

и т.д.

Как результат, практика почти всегда уникальна, теория — в большинстве случаев плагиат. И именно теоретическая глава негативно сказывается на общем проценте уникальности.

Перед авторами патовая ситуация. С одной стороны, чтобы написать уникальную научную работу, им нужно отказаться от всей теоретической информации, размещенной в Интернете и различных базах данных. С другой, учебные методички требуют, чтобы эта самая информация была, иначе вся практическая часть признается безосновательной.

Вывод только один: нужно научиться использовать теоретическую информацию таким образом, чтобы она не снижала общую оригинальность научной работы.. В рамках данного материала мы расскажем об алгоритмах работы сервисов проверки и о том, как правильно написать первую главу (теорию).

Как работают антиплагиаты

Проверка уникальности — сравнение текста со всем контентом, размещенным в Интернете и различных базах данных:

национальные электронные библиотеки;

собрания научных работ;

всевозможные информационные фонды;

закрытые научные коллекции;

и т.д.

Выделяют 3 типа плагиата:

Полное заимствование. Если выразиться молодежным языком, то это банальный «копипаст»: нашли подходящий материал, скопировали, вставили в свою работу. Компилирование. Тот же самый «копипаст», но немного разбавленный уникальными текстовыми вставками. Рерайт. Пересказ заимствованной информации своими словами.

Скрыть полное заимствование и компилирование без технического вмешательства в программный код документа трудно, но возможно. Вам придется изменять структуру, переписывать заголовки, добавлять уникальный текст.

Выполнить рерайт проще. Да, современные антиплагиаты умеют различать использование синонимов, но если рерайтить грамотно, а не просто заменять каждое слово на сходное по смыслу, то все получится. Правда, не каждый студент сможет переписать научную работу:

нужно придерживаться стиля;

нельзя коверкать определения и термины;

можно наделать грамматических и пунктуационных ошибок;

и т.д.

Пишем теоретическую часть работы правильно

Это прозвучит парадоксально, но перед написанием теории вы должны разобраться с практической частью (составить план и сформулировать основные тезисы). Все практические исследования, опыты и наблюдения нуждаются в теоретическом подтверждении, иначе они будут признаны безосновательными. Разложили практику — поняли, о чем нужно рассказать в первой главе.

Поищите уникальные материалы

Откроем страшную тайну: всевозможных научных материалов масса, и среди них есть абсолютно уникальные источники (их еще не проиндексировали «поисковики», не добавили в базы данных). Если вы найдете подобные материалы, то можете выдать их за свои и использовать в работе. Вот, где можно поискать:

печатные библиотеки (книги молодых ученых);

архивы ВУЗов (работы студентов-старшекурсников);

зарубежные сайты (труды авторов из других стран).

Другой вариант — купить уникальную информацию. Существуют сайты (их чаще называют «платными каталогами»), которые продают научные труды различных ученых. Если вы купите материал, то автоматически станете его автором, владельцем.

Главные минусы поиска уникальной информации — понадобится много времени и, скорее всего, придется заплатить (либо за «читательские» в библиотеки, либо за чужую работу). Плюс — не придется писать самостоятельно.

Работайте с сотнями источников

Минимальное количество источников для курсовой или дипломной — 40, для реферата — 30, для преподавательской диссертации — 20. А вот максимального лимита не существует — вы можете использовать хоть 10 000 источников. Отметим, что сейчас мы уже говорим о неуникальных материалах, найденных в Интернете, библиотеках и т.д.

Теперь несколько важных тезисов о работе современных сервисов проверки уникальности текста:

Чем выше плотность плагиата на отдельных страницах, тем ниже итоговый процент уникальности. Объясняем. Допустим, вы нашли объемный фрагмент подходящего теоретического материала (20–30 предложений) в чужой работе и решили скопировать в свою дипломную. Если добавите все 20–30 предложений на одну страницу, то снизите общую уникальность текста на 10 процентов. А если равномерно распределите все предложения по главе — оригинальность упадет только на 3 процента. Если текст вашей работы совпадает с одним источником на 15 процентов, то общая уникальность упадет до 85 процентов. А вот если у вас 15 источников, и с каждым из них текст совпадает только на 1 процент, то оригинальность снизится лишь до 94–95 процентов.

Вывод очевиден. Вам нужно найти как можно больше источников и использовать минимум информации из каждого. Некоторые студенты, давая определение какому-либо термину, копируют одно предложение из одной книги, второе предложение — из другой. Звучит абсурдно, но иначе уникальную теорию не написать.

Не забудьте, что в списке литературы вы должны указать абсолютно все задействованные источники, иначе работу могут отклонить.

Вычленяйте главное

Вам придется копировать целые фразы и даже предложения, потому что вы не имеете права перефразировать законы, цитаты, определения терминов — это засчитают за ошибку. Но никто не запрещает сокращать все вышеперечисленное: если закон состоит из пяти предложений, то вы можете скопировать только два из них (самых важных). То же самое с цитатами: упраздните всю «воду» и возьмите из речи автора только суть.

Еще один вариант — разбавлять заимствования. Если фрагмент состоит из нескольких предложений, то вы можете добавить свои мысли после каждого из них. Таким образом снижается пресловутая плотность плагиата, о которой мы уже рассказывали.

Работайте со структурой

Сервисы проверки уникальности значительно снижают процент за сходную структуру. Допустим, вы копируете целую страницу. Она выглядит следующим образом:

текстовый абзац;

список;

два текстовых абзаца;

таблица;

еще один список;

очередной текстовый абзац.

Расположите материал в другом порядке. Например, сперва скопируйте таблицу, затем оба списка, а далее — весь текст. Смысл и логика не изменятся, но формально материал уже выглядит иначе. Если вы дополнительно воспользуетесь предыдущим советом и разбавите материал, то потеряете всего несколько процентов, хотя скопировали целую страницу.

Преобразовывайте материал

В теоретической части есть 3 популярных элемента:

текстовый абзац;

список;

таблица.

Вы легко сможете преобразовать один в другой. Есть длинный список? Перечислите все в одном предложении через двоеточие. Большой текстовый абзац с перечислением? Наоборот, сделайте из него список. Таблица? С ней сразу два варианта:

Можете преобразовать ее в текст. Почти любую таблицу реально представить в качестве исследования и зафиксировать результаты в одном абзаце. Можете перенести в конец работы, в приложения.

Первый вариант эффективнее — вы изменяете структуру. Но может сработать и второй — некоторые преподаватели считают, что приложения не относятся к тексту, и поэтому не проверяют их на плагиат.

Проверьте уникальность и перепишите плагиат

Самый эффективный способ повысить оригинальность диссертации и ее теоретической части — найти неуникальные фрагменты и переписать их.

Можете воспользоваться нашей бесплатной системой, в которой учтены алгоритмы всех современных сервисов. Или выберете другую систему (например, ту, которой пользуется ваш ВУЗ). Во-первых, вы узнаете общий процент уникальности материала.

Во-вторых, получите ссылки на первоисточники.

В-третьих, увидите заимствованные фрагменты (они будут выделены цветом).

Остается лишь определить наиболее объемные куски плагиата и выполнить рерайт. Дадим два совета:

Переписывайте предложения и фразы полностью. Если вы измените только одно слово, то системы проверки могут заподозрить вас в банальном использовании синонимов. Каждый сервис настроен на определенный шингл — какое количество слов подряд программа считает полноценной фразой. Как правило, сервисы настроены на шингл 5. Поэтому не пропускайте фразы, в которых выделены цветом 5 и более слов. Не можете перефразировать кардинально — разбавьте предложение прилагательным, поставьте запятую вместо союза «и», разбейте одно предложение на два. Сделайте что угодно, чтобы изменить текст первоисточника и не допустить повторения пяти слов подряд.

Увеличьте объем текста

Процент уникальности текста — соотношение уникального контента и плагиата. Если вы скопировали одну страницу из трех, то оригинальность составляет 66,6 процентов. Если скопировали одну страницу из ста — 99 процентов. Все очевидно: чем больше уникального текста в работе, тем выше итоговый процент уникальности.

Не получается разбавить фразы, не можете переписать заимствованные фрагменты, не удается преобразовать таблицы в текст — ничего страшного. Вам нужно просто добавить контент. Правда, его придется написать самостоятельно. Но согласитесь, дописать 5–7 страниц теории все равно куда проще, чем написать самостоятельно всю главу (минимум 30 страниц).

Помните, чем лучше вы поработаете с текстом, тем меньше страниц уникального контента придется добавлять. Чем меньше страниц придется добавлять, тем ниже вероятность, что преподаватель найдет ошибки и заставит переписывать.

Кодирование и профессиональный рерайт

Если в вашей работе слишком большой объем плагиата, и все перечисленные выше методы повышения уникальности не помогли, мы можем предложить еще два варианта:

Кодирование документа. Профессиональный рерайт.

Кодирование — работа с программным кодом документа без вмешательства в текст. Вы сами указываете сервис проверки и необходимый процент оригинальности текста, а уже через 5 минут получаете готовую работу.

Главное преимущество — скорость. Это вариант станет идеальным решением, когда до контрольной проверки в ВУЗе остаются считанные дни или даже часы.

Стоимость услуги — 10 рублей за одну страницу текста.

Профессиональный рерайт выполняется вручную нашими сотрудниками. Срок выполнения — 3 дня. Но такая работа будет признана уникальной любым, даже самым строгим, сервисом проверки. Специалисты перепишут весь текст, сохранив его смысл, выдержав научный стиль и учтя все требования учебной методички.

Стоимость услуги — 100 рублей за одну страницу текста.

К нам уже обратились 400 000 студентов. Мы уверены, что сможем помочь и вам победить низкую уникальность!