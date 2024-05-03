Что такое образовательный контент?

Обучающие материалы представляют собой тип контента, цель которого — передача знаний слушателям или зрителям. Они насыщены важными сведениями, способствуют нахождению решений для различных задач и обогащают знаниями.

В обучающих ресурсах есть разные инструменты: видеообучение, методические руководства, интерактивные платформы обучения, визуальные данные в виде инфографики, фотографии, звуковые подкасты и лекции, а также веб-семинары и курсы в интернете.

Значение обучающего контента

Этот вид контента выполняет много функций в контексте маркетинга:

Он предоставляет клиентам инструменты для решения их проблем. Осведомленность о потребностях аудитории и создание актуального контента позволяют помочь пользователям справиться с их запросами. Материалы, объясняющие, как беречь финансы, создавать изображения с помощью искусственного интеллекта или настраивать рекламные кампании, укрепляют доверие и повышают шансы на то, что пользователи станут вашими клиентами в будущем. Улучшает узнаваемость бренда. При сопоставлении различных продуктов потребитель, скорее всего, отдает предпочтение известному ему бренду. Создавая качественный контент и придавая ему фирменный стиль, вы мотивируете пользователей делиться им, что повышает известность вашего бизнеса и расширяет круг потенциальных клиентов. Подтверждает профессионализм компании. Чтобы успешно реализовывать свои товары, недостаточно лишь владеть продажными техниками. Важно демонстрировать клиентам, что ваша компания — это эксперт, обладающий обширными знаниями и опытом в бизнесе. Способствует вовлечению в использование продукта. Новым пользователям, знакомящимся с сервисом или сложным продуктом, например, CRM-системой, часто требуются руководства и рекомендации. Компании организуют процесс онбординга, чтобы помочь новичкам быстро адаптироваться и начать эффективно пользоваться новым программным обеспечением. Обучающие материалы актуальны не только для новичков. Важно поддерживать интерес к продукту на протяжении всего взаимодействия с клиентом: публиковать статьи, информировать об обновлениях, предоставлять списки рекомендаций. Это способствует удержанию пользователей и снижению оттока клиентов. Скрывает рекламу продукта. Когда компания утверждена как эксперт на рынке, то упоминание о продукте или услуге в контексте обучающего контента воспринимается естественно и эффективно. Таким образом, продвигаются товары и услуги без навязчивой рекламы. Помогает создать базу данных для рассылок. Пользователи обычно охотно предоставляют свои контактные данные в обмен на ценные материалы по интересующим их темам, такие как списки рекомендаций, обзорные статьи или руководства. Это позволяет компаниям формировать базу лояльных подписчиков для дальнейших рассылок.

Форматы обучающего контента

В зависимости от целевой аудитории, характеристик продукта и ресурсов компании, обучающие материалы создаются в различных форматах:

Видео на YouTube. Согласно исследованиям Statista, ежемесячно этот ресурс посещают 2,5 миллиона человек, что делает его популярным инструментом для маркетологов. На YouTube востребованы следующие виды видеоконтента:

практические рекомендации;

краткие обучающие ролики длительностью 5-10 минут, включая таймлапс-видео;

доступные объяснения сложных концепций;

вебинары.

Email-рассылки. Для того чтобы email-кампании были эффективны, компании включают в них любую полезную и захватывающую информацию: серии уроков, обучающие статьи, руководства, списки рекомендаций, обзоры и марафоны.

Прямые трансляции. Этот формат представляет собой видео, транслируемое в реальном времени, в ходе которого зрители могут выражать свои эмоции, комментировать и задавать вопросы. Прямые эфиры придают контенту разнообразие, способствуют более тесному взаимодействию с аудиторией, увеличивают вовлеченность и помогают продвижению аккаунта.

Компания Experian, специализирующаяся в финансовой сфере, регулярно ведет диалог с клиентами, проводя еженедельные онлайн-встречи. Записи этих мероприятий впоследствии размещаются на сайте, чтобы все желающие могли ознакомиться с ними в удобное время.

В блогах, социальных сетях и на других медиаплатформах публикуются обучающие статьи. Эти материалы настраиваются под запросы аудитории, что способствует привлечению естественного посещения сайта.

Пример такого подхода — проект «Словарь маркетолога» от Unisender, в рамках которого создаются статьи, охватывающие различные аспекты маркетинга. Эти экспертные публикации являются образовательным контентом.

Подкасты — это еще один формат аудиоконтента, который может быть как интервью, так и монологом. В этих аудиопередачах сотрудники компании делятся своим опытом, обсуждают актуальные тенденции в своей сфере и ненавязчиво рекламируют свои продукты или услуги.

Создание образовательного контента проходит в несколько этапов:

Определение целевой аудитории — необходимо понимать, кто является потребителем информации, какие у него интересы и потребности, которые можно удовлетворить с помощью контента. Поиск тем — для этого можно использовать инструменты анализа поисковых запросов, такие как «Яндекс Вордстат», изучить вопросы, которые часто задают клиенты, оценить материалы конкурентов и обратить внимание на горячие темы в тематических сообществах. Также можно напрямую спросить подписчиков, что их интересует. Выбор формата и упаковка идеи — зависит от того, через какой канал будет распространяться контент: лонгриды с фото для блогов, короткие посты или видео для соцсетей, инструкции или образовательные подборки для email-рассылок, подробные видеообзоры и мастер-классы для YouTube. Регулярная публикация — важна для формирования привычки у клиентов получать полезную информацию от бренда и повышения их лояльности.

Рекомендуется начинать с малого и постепенно наращивать масштабы проекта, а также разрабатывать контент-план на длительный период и иметь запас материалов для оперативной замены тем при необходимости.

Также критически важно тщательно продумать стратегии распространения контента для того, чтобы он достиг наибольшего числа людей из интересующей вас группы. Стоит экспериментировать с различными платформами и оценивать их эффективность в привлечении внимания. К примеру, можно организовать рекламные кампании, направленные на образовательные материалы, сотрудничать с блогерами для нативного продвижения, налаживать таргетирование для сообщений в социальных сетях и в последующем анализировать, какой из методов показал результаты.