Что нужно знать про экстернат?

Экстернат ― это возможность учиться самостоятельно и получить образование раньше сверстников. За один год можно пройти несколько курсов, быстрее окончить школу или вуз.

Специфика экстерната

Обучение проходит дома с периодическими аттестациями. Комиссия оценивает, насколько знания учащегося соответствуют образовательной программе.

Чтобы поступить на экстернат в учебное заведение, нужно пройти собеседование и сдать вступительные испытания наравне со всеми абитуриентами. После этого учащийся составляет индивидуальный план вместе со своим руководителем. Студент получает доступ к онлайн-курсам, библиотеке и другим сервисам образовательной организации. У него есть право на консультации с педагогами, участие в олимпиадах, посещение лабораторных и практических занятий.

Преподаватели следят за успехами самостоятельного обучения. Студент или ученик, который обгоняет школьную программу, может за один год пройти два курса или класса. В обществе относительно экстерната есть свои стереотипы: такую форму выбирают гении, люди с асоциальным поведением или с особенностями физического развития. Такое бывает, но это необязательно. Экстернат может выбрать любой учащийся, если родители могут создать условия для семейного образования.

Кому подходит экстернат

Такая форма подходит учащимся, которые:

легко справляются с учебой под руководством родителей и репетиторов;

физически не могут посещать школу или вуз;

не находят взаимопонимания со сверстниками;

часто переезжают вместе с семьей;

опережают сверстников по уровню интеллектуального и эмоционального развития;

профессионально занимаются спортом или творчеством;

Экстернат в вузе часто выбирают абитуриенты, которые уверены в своих силах или вынуждены учиться по своему графику. Обычно это абитуриенты, которые:

окончили школу экстерном;

поступают на второе высшее;

могут управлять своим временем самостоятельно;

молодые родители;

и прочие.

Инвалиды могут выбрать очную форму обучения и посещать занятия. Им предоставляются льготы при поступлении, в вузах создана доступная среда.

Если экстерн отстает и не проходит аттестацию, его могут отчислить. В школе ― оставить на второй год.

Как проходит аттестация

Экстерн проходит промежуточную и государственную аттестацию наравне со студентами очного отделения. Уровень подготовки должен соответствовать образовательной программе и федеральным стандартам. Перед каждой сессией нужно подавать заявление на промежуточную аттестацию.

Экзамены для экстернов не сложнее испытаний, которые проходят очники. В случае неудачи появляется академическая задолженность. Студента могут перевести на следующий курс, но он должен как можно быстрее пересдать экзамены.

Аттестация экстернов проводится в сроки, установленные вузом. Студент подстраивается под них, иногда может договориться о переносе. Итоговые государственные экзамены проводятся для всех одинаково.

Школьники-экстерны сдают ОГЭ и ЕГЭ. После 11-го класса участвуют в общем конкурсе на поступление в вуз, если нет льгот. Преимущество получают победители всероссийских олимпиад, чемпионы и призеры спортивных соревнований, в том числе паралимпийских игр.

Если экстерн окончил школу раньше сверстников, он может поступать в вуз независимо от возраста и выбрать любую форму обучения.

Преимущества

Возможность самостоятельно распоряжаться временем. Учащийся сам распределяет нагрузку и составляет расписание, свободно может сосредоточиться на предметах, которые считает интересными, не тратит время на дорогу и т. д.

Комфортные условия. Учащийся находится дома, не зависит от обстановки в учебном заведении и человеческого фактора.

Самостоятельность и организованность. Экстерн привыкает отвечать за свои решения с юных лет, потому что результаты обучения зависят только от него. Самостоятельного человека не нужно заставлять делать домашние задания и контрольные работы. Он понимает их важность и относится к ним ответственно, знает свои слабые и сильные стороны. В домашнем обучении нет формальных отметок, кроме аттестационных.

Недостатки

Трудности с социализацией. Учащийся мало общается со сверстниками.

Отсутствие готовности к самостоятельному обучению. Если ребенок вынужден учиться экстерном, но у него не хватает дисциплинированности, родителям придется найти наставника. Они могут взять на себя эту роль или доверить репетиторам.

Большой риск отстать от программы. Учащийся может углубиться в любимый предмет и отстать по другим дисциплинам.

Эксперты полагают, что экстернат и дистанционное обучение будут популярны. Но большинству школьников и студентов нужно организованное обучение вместе со сверстниками.

Разница между экстернатом и интернатом

Экстернат может предложить любая школа, которая прошла аккредитацию. Интернат ― это закрытое заведение, в котором дети живут в период обучения. Экстерн находится дома и живет по своему расписанию. В интернатах учащиеся строго соблюдают распорядок дня.

Особенности экстерната в вузе

Абитуриент может поступить на экстернат в любой аккредитованный вуз. В основном студенты стремятся быстрее получить высшее образование и начать карьерный путь. Сэкономить время можно на письменных студенческих работах.

Как быстро подготовить студенческую работу для аттестации

Для реферата, курсовой работы или ВКР рекомендуем собрать как можно больше авторитетной научной литературы. В теоретической части нужно делать ссылки на источники из библиографического списка.

В практической части экстерн описывает ход и результаты исследования, которое он проводил во время преддипломной практики. Можно поискать готовые работы по похожим темам и скопировать подходящую информацию. Работу обязательно нужно проверить через антиплагиат и уникализировать.

На сайте Antiplagius можно выбрать систему «Антиплагиат.ВУЗ», которая выдаст достоверный процент уникальности. Точно такой же показатель получит преподаватель во время проверки.

Уникализировать текст можно с помощью автоматизированного кодирования на сайте Antiplagius или заказать профессиональный рерайт.