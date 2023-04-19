Что делать, если работа не прошла проверку на антиплагиате: ТОП советов для студентов

Проверка курсовой или диплома на уникальность вызывает стресс у каждого студента. Если спросить у старшекурсников или почитать статьи в интернете о преподавательских инструментах, складывается впечатление, что написать оригинальный текст — невозможно. В этой статье мы разберем, что делать, если вы не смогли пройти фильтры программы.

Зачем нужен антиплагиат?

Вузы используют инструменты проверки на плагиат для обеспечения академической честности и поддержания качества учебной работы. Плагиат — это акт представления чужой работы как своей собственной, а это нарушение этики и принятых в университетах стандартов. Копирование подрывает фундаментальные принципы исследований, которые включают в себя получение оригинальных знаний, критическое мышление и правильное указание источников.

Программы антиплагиата используются для обнаружения заимствований в академических текстах. Инструменты сравнивают работу студента с обширной базой данных онлайн-ресурсов, научных публикаций и ранее представленных работ, чтобы найти любые совпадения или сходства. Это помогает преподавателям и учебным заведениям выявить обман и принять соответствующие меры, например, отправить на пересдачу или не допустить к защите. Иногда студентов отчисляют прямо перед выпуском из-за подобных нарушений, поэтому стоит внимательно относится к требованиям научного руководителя и вуза.

Стандартные требования по доле заимствований зависят от типа работы и сферы, например, для юридических специальностей, где нужно много ссылок на законы, порог уникальности ниже, чем у философских направлений. Даже если вы писали работу самостоятельно, перед отправкой преподавателю необходимо проверить ее с помощью сервисов, например, Antiplagius.

Какие работы проверяют на уникальность?

Обычно требование распространяется на выпускные или итоговые работы — курсовые, дипломы, диссертации. Также обязательная проверка ждет тех, кто отправляет научные статьи в авторитетные журналы.

По поводу других письменных заданий, которые выполняются в течение семестра, решение принимает преподаватель. Под проверку могут попасть:

эссе;

рефераты;

доклады;

письменные контрольные;

лабораторные работы.

Перед сдачей уточните требования к уникальности у преподавателя или у учащихся старших курсов.

Работа не прошла антиплагиат: последствия

Использование инструментов проверки на плагиат дает студентам четкий сигнал о том, что приоритет вуза — честность, поэтому каждый должен работать над текстами самостоятельно. Выявляя случаи плагиата, университеты могут поддерживать академические стандарты и гарантировать качество обучения в вузе.

Последствия зависят от строгости правил, требований преподавателя, типа работы. Если это выпускная работа, то вас может ждать:

Отправка текста на доработку.

Отказ от допуска к защите.

Перенос даты защиты на следующий год.

Отчисление из вуза.

Строже обходятся с теми, кто пытается обмануть систему, скачивая работы из интернета. Большинство программ, в частности Антиплагиат.ВУЗ, идентифицирует большинство способов обмана и выдает предупреждение преподавателю. Если же вы написали большую часть самостоятельно, но не смогли дотянуть 5-10%, то преподаватель скорее вернет текст на доработку.

Высокий процент плагиата: что делать

Некоторые преподаватели настаивают, что низкая уникальность только у тех, кто скопировал работу из интернета. Однако это не всегда так: некоторые темы исследований настолько популярны, что большинство доступных формулировок уже используются, а значит, подсвечиваются системами антиплагиата. Мы разберем несколько способов, которые помогут повысить оценку вне зависимости от причин низкой оригинальности работы.

№1: глубокий рерайт

Рерайтинг — это переработка текста, которая предполагает иное выражение тех же идей или концепций при сохранении первоначального смысла. Это самый эффективный, а главное — легальный, способ обхода антиплагиата. Студенческие работы — это всегда синтез идей с небольшой долей научной новизны, поэтому при подготовке большинство и занимается рерайтом источников с указанием авторства. Этот метод позволяет довести уникальность до 90-95%. Советы, которые помогут хорошо сделать рерайт:

Внимательно прочитайте оригинальный текст: перед переработкой вдумчиво изучите первоначальную версию, чтобы убедиться, что вы полностью понимаете смысл и контекст.

Определите основные идеи: главные тезисы и концепция текста — это основа, которую нужно сохранить в переписанном варианте.

Перефразируйте: перепишите отрывки с заимствованиями своими словами, используя синонимы и альтернативные структуры предложений для передачи той же информации. Задача — сохранить смысл оригинального текста, используя новые выражения.

Проверьте точность: переписанный текст необходимо проверить на точность, убедиться, что он по-прежнему передает ту же мысль, что и оригинал.

Отредактируйте готовый вариант: пересмотрите переписанный текст, чтобы удостовериться, что он ясен, краток и прост для понимания. Возможно, потребуется внести дополнительные изменения, чтобы улучшить логику и связность.

Главная проблема этого способа — время. Для вычитывания и переписывания небольшой нужно несколько дней, а в конце года нужно готовиться к экзаменам и контрольным. Чтобы не тратить бессонные ночи на перефразирование, вы можете заказать переписывание работы у фрилансера. Не все специалисты могут хорошо сделать это. Заказывайте рерайт у тех, кто разбирается в принципах подготовки научных и студенческих работ. В команде Antiplagius работают опытные рерайтеры, которые знают тонкости и учитывают вузовские требования.

№2: разбивка шингла

Шаг шингла — это метод, который используют программы антиплагиата для анализа текстов. Они разбивают загруженный фрагмент на словосочетания определенной длины, которая называется шинглом, и сравнивает их с другими документами, которые есть в базе.

Например, предложение: «Антиплагиат — это программа, которая проверяет работы студентов на уникальность» при длине шингла в три слова разбивается так:

«антиплагиат это программа», «это программа которая», «программа которая проверяет», «которая проверяет работы», «проверяет работы студентов», «работы студентов на», «студентов на уникальность»

После этого система ищет каждую фразу в базе, а при обнаружении совпадения начинает сравнивать и другие фрагменты документа. Этот алгоритм можно обойти, разбив шингл новыми словами. Перепишем с учетом алгоритма первое предложение:

«Антиплагиат — это специальная программа, которая помогает преподавателям проверять письменные работы их студентов, оценивая их уникальность»

Используя этот метод в сочетании с синонимизацией, вы сможете повысить оригинальность курсовой или диплома. Однако, как и рерайтинг, эта техника требует много времени.

№3: пересказ

Рерайтинг — это не такая простая техника. Многие студенты сталкиваются со сложностями при самостоятельных попытках переписать текст. Если вам нужно повысить уникальность до 10-20%, то можно использовать упрощенный способ — перефразирование. Алгоритм простой:

Шаг №1. Вдумчиво прочитайте отрывок, который нужно переписать.

Шаг №2. Закройте источник.

Шаг №3. Напишите его по памяти, пытаясь передать смысл своими словами.

Сделать это можно, попросив помощи друзей. Дайте прочитать им отрывок и запишите их пересказ. Несколько советов для перефразирования:

Начните писать пересказ своими словами, не заглядывая в оригинальный текст.

Используйте синонимы, альтернативные формулировки, переставляйте слова местами.

Меняйте структуру предложений и используйте разные варианты слов.

Пересмотрите и отредактируйте свой пересказ, чтобы проверить его емкость и ясность.

Проверьте, чтобы новые формулировки звучали естественно.

№4: кодировка документа

Хитрый способ, который остается рабочим — изменение кодировки файла. В отличие от рерайта, получить нужный результат здесь можно буквально за несколько минут. Это спасение для тех, кто не успевает переработать курсовую в указанные сроки.

Как это работает?

Загрузите документ с вашей работой в сервис Antiplagius. Укажите необходимый процент уникальности: выбирайте показатели чуть выше требуемых и неровные цифры, чтобы результат выглядел естественно. После оплаты ваш документ обрабатывается внутри системы: у файла меняется кодировка, а заимствования не считываются даже самыми строгими фильтрами. Вы получаете готовый файл, проверенный с помощью преподавательского доступа к закрытой системе Антиплагиат.ВУЗ. Отправьте этот файл своему преподавателю или научному руководителю.

Самостоятельно сделать кодировку документа сложно — нужны технические знания и доступ к закрытой системе для проверки. С технической точки зрения, файл — это набор бессмысленных для стороннего пользователя символов. Программа Antiplagius использует альтернативные способы кодировки, не меняя содержание.

№5: скриншоты

Скриншот — это спорный метод, его необходимо использовать с осторожностью. Он может помочь, когда в тексте много схем и таблиц, которые скопированы из сторонних источников. Антиплагиат не считывает знаки препинания, но данные из ячеек расценивает как простой текст. Скриншот — это изображение, поэтому его содержание не распознается и не учитывается.

Как сделать скриншот?

На многих ноутбуках и компьютерах есть кнопка PrtSc, при нажатии на которую компьютер делает снимок экрана. На MacOS используется сочетание клавиш Shift (стрелка вверх), Command, цифра 4 и пробел. После этого нужно зайти в Paint или другой графический редактор и нажать сочетание CTRL/ Command + V, чтобы вставить изображение. Остается обрезать его с помощью ножниц или инструмента кадрирования. На Mac сделать это чуть проще: вы можете использовать сочетание с цифрой 3, сразу выделить нужную область для копирования и вставить ее в документ.

Не злоупотребляйте этой техникой для самих текстов, поскольку преподаватель легко может заметить это и понять, что вы пытаетесь обойти антиплагиат. Таблицы и графики в виде картинок — это распространенная практика, которая позволяет сохранить аккуратное отображение на разных устройствах и версиях программы, поэтому это не вызовет дополнительных вопросов.

Анти-методы: каких техник стоит избегать

Разработчики программ антиплагиата постоянно отслеживают разные способы обхода проверки и обновляют алгоритмы, поэтому многие способы перестают работать. Из «хитрых» методик рабочей осталась только одна — кодировка. При этом не каждый сервис может сделать это правильно — чтобы настроить алгоритмы, нужен доступ к закрытым преподавательским версиям антиплагиата. По этому принципу работает Antiplagius. Другие автоматизированные методы могут только навредить, поскольку ваш научный руководитель при проверке увидит уведомление о попытках обхода.





Какие способы точно не сработают?

Замена отдельных букв на греческие, латинские или любые другие. Даже простой сервис Text.ru моментально находит замены, а алгоритмы вузовского программного обеспечения работает намного лучше. Автоматическая синонимизация всего текста. Проблема здесь не только в том, что Антиплагиат.ВУЗ распознает эти попытки, но и в том, что сам автоматический метод не учитывает контекст. Этот инструмент требует ручных корректировок — им можно пользоваться только на небольших фрагментах. Вставка невидимых символов. Все это легко считывается программой, хотя при прочтении преподаватель их не увидит.

Отказ от проверки на антиплагиате

С юридической точки зрения, у студентов сохраняется право отказа от проверки, поскольку законодательно это требование нигде не закреплено. Вузы ссылаются только на рекомендации Рособрнадзора по борьбе с плагиатом, направленные на повышение качества высшего образования.

Однако на практике в большинстве вузов это требование выдвигается ультимативно из-за репутационных рисков. С введением системы проверки на антиплагиат диссертаций, многие работы выпускников прошлых лет не прошли проверку, из-за чего рейтинг некоторых учебных заведений упал. Большинство из них до сих пор не могут восстановить свои позиции. Это привело к повсеместным проверкам письменных работ даже в течение семестра.

Вы можете апеллировать к законам и даже подать в суд, однако вы теряете время и деньги. Проще подготовить диплом или курсовую, соответствующую всем правилам, чем выяснять отношения с вузовским руководством в судах.

Как узнать процент уникальности самостоятельно

Обычно студенты используют бесплатные сервисы, например, eTXT или Text.ru. Однако при проверке они сравнивают их только с теми текстами, которые опубликованы в интернете. В учебных заведениях обычно используется Антиплагиат.ВУЗ или Руконтекст. У этих программ есть доступ к миллионам книг, научных статей, студенческих работ, поэтому итоговая оценка уникальности может сильно отличаться.

Бесплатная версия Антиплагиат.ру, которую рекомендуют студентам, также учитывает только интернет-источники. Частичный доступ к закрытой базе дает платная версия, однако и в этом случае процент плагиата может оказаться неточным.

Самый надежный способ — проверка через вузовскую версию. Узнать ее оценку вы можете на платформе Antiplagius. Мы проверим ваш текст и отправим отчет в том виде, который система покажет вашему преподавателю. Вы увидите фрагменты с заимствованиями, сможете подправить их методами, указанными в этой статье, или заказать повышение уникальности.