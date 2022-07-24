Advego Plagiatus: программа проверки текстов на антиплагиат

Такую программу, как Адвего Плагиатус, считают одной из лучших среди приложений для проверки уникальности. С ее помощью можно искать частичные или же полные копии текстового документа. Проверка текста на плагиат при помощи такого сервиса выполняется быстро и при этом очень качественно, показывая уникальность текста в процентном соотношении, а также адреса, с которых были обнаружены совпадения.

Преимущества программы Advego Plagiatus

Одним очень важным преимуществом данного сервиса является то, что он находит не только точные текстовые документы, но и несколько измененные, а также переписанные тексты. Благодаря этой способности Advego Plagiatus с легкостью находит первоначальные источники.

Данный антиплагиат бесплатно и без регистрации можно скачать на многих сайтах, но лучше всего пользоваться первоначальным его источником.

Что же касается работы с этой программой, то там нет ничего сложного. Для этого нужно всего лишь ее установить, затем вставить текст, который нужно проверить, в специальное окно программы, и в меню нажать «Проверка уникальности». Она может быть двух видов «Быстрая проверка» или «Глубокая проверка». То есть нет ничего сложного – не сложней, чем скачать Адвего Плагиатус, а благодаря простому интерфейсу все становится ясно. Теперь вы знаете, как проверить текст на уникальность, а для повышения оригинальности стоит зайти на наш сервис www.antiplagius.ru , который выполнит все качественно, недорого и в самые сжатые сроки.