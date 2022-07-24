Антиплагиат ВЯТГУ: как пройти проверку на плагиат

Многие студенты не желают тратить время и силы на самостоятельное написание работ. Они находят похожий материал в интернете, немного редактируют и сдают. - Раньше это работало, теперь – нет. Всему виной система “Антиплагиат ВЯТГУ”. Она определяет уникальность студенческих работ с помощью алгоритма поиска заимствований.

Но даже те учащиеся, которые писали все сами, не всегда могут пройти проверку. Сейчас разберемся, почему так происходит, и выясним, как победить грозный антиплагиат.

Почему пройти проверку так сложно

Главная проблема - преподаватели и студенты проверяют текст разными модулями и получают разный результат. Система состоит из двух частей:

“Антиплагиат.ру” – имеет ограниченный функционал и доступен студентам;

“Антиплагиат.ВУЗ” – полная версия, которой могут пользоваться только сотрудники университета.

Типичная ситуация: учащийся загрузил файл в “Антиплагиат.ру”, получил 90­ % уникальности и со спокойной душой сдал работу на кафедру. Преподаватель взял этот же текст, пропустил его через “Антиплагиат.ВУЗ” и получил другой результат – всего 40 %. Студента не допускают до защиты, а он недоумевает – как так получилось.

Другая проблема – в ВЯТГУ антиплагиат работает весьма специфическим образом. Нужно понимать, что это не живой человек, а робот, который анализирует текст по определенным алгоритмам. Поэтому в число заимствований попадают элементы, без которых невозможна ни одна научная работа – цитаты, формулировки теорий, формулы и определения.

Как пройти антиплагиат онлайн в ВЯТГУ

Если вы придете на кафедру и попросите дать доступ к закрытой системе проверки, вам откажут. Единственный легальный способ посмотреть преподавательский отчет до сдачи работы – через Antiplagius.

Наш сервис позволяет выгрузить отчет из “Антиплагиат ВУЗ ВЯТГУ” – точно такой же, какой увидят сотрудники университета. В нем указан процент уникальности и выделены фрагменты, которые алгоритм проверки считает плагиатом.

Вы сможете заранее отредактировать текст и будете на 100 % уверены в оригинальности материала. Antiplagius работает в любое время дня и ночи. Стоимость проверки – всего 150 рублей.

Если показатель уникальности вас не устроит, поможем повысить его. Мы применяем алгоритм кодирования, который меняет внутренний код файла, не затрагивая его содержимое. После обработки текста система проверки оценивает его как оригинальный.

Другой способ повысить уникальность – рерайт. Тут работает не программа, а человек – наш профессиональный автор. Он перепишет работу вручную и гарантированно добьется нужного уровня оригинальности.

Мы предоставляем возможность пройти антиплагиат онлайн в ВЯТГУ. Воспользуйтесь Antiplagius, чтобы узнать точный процент уникальности своей работы и при необходимости увеличить его.