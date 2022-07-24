Антиплагиат ВШЭ: как пройти проверку на плагиат

Идея скачать диплом или курсовую работу из Интернета приходит в голову студентам с тех самых пор, когда у них появился доступ к сети. Но на каждую студенческую хитрость у преподавателей и чиновников найдется ответ. Таким ответом на скачанные работы стала система «Антиплагиат», которую начали разрабатывать в Рособрнадзоре еще в 2005 году и внедрили с 2007.

Идею Рособрнадзора оценили руководители почти всех российских институтов. ВШЭ не стал исключением, и уже давно подключился к системе «Антиплагиат.ВУЗ». С тех пор студентам приходится неделями подгонять дипломы и другие письменные работы под требования программы.

«Антиплагиат» ВШЭ: как работает

Если вы слышали о сервисах проверки плагиата в Интернете и думаете, что их легко обхитрить, не спешите радоваться. ВШЭ антиплагиат — не тот сервис, где заветного процента можно добиться, просто заменив буквы из кириллицы на латиницу.

Для тех, кто не слышал, объясним, что такое этот «Антиплагиат» вуза ВШЭ. Программа берет текст студента и сравнивает с текстами, опубликованными в Интернете (на самом деле, не только, но об этом дальше). И сравнивает не просто так, а по шинглам. Это отрезки текста по несколько слов, например, по 4. При этом последнее слово первого шингла становится первым для следующего и так далее до конца текста. Звучит сложно, но на практике значит одно.

Самостоятельно подогнать текст под требования антиплагиата ВШЭ за 10 минут точно не получится.

Почему проверка на антиплагиат ВШЭ показывает разные результаты

Основная проблема студентов в том, что есть две системы «Антиплагиат» — одна общедоступная, а вторая для преподавателей. И они показывают разные результаты. То есть студент может проверить свою работу, потратить время на подгон уникальности, но в результате все равно диплом уйдет на доработку.

Все дело в источниках, по которым программа ищет совпадения. Общедоступная версия сопоставляет текст работы с текстами на сайтах в Интернете. А преподавательская еще и ищет совпадения в базе работ других студентов, материалах Российской библиотеки, базах нормативно-правовых документов, материалах системы «Кольцо ВУЗов». Из-за такой тщательности разница в результатах иногда составляет 65-90%. Получается, нет никакого смысла использовать открытую версию «Антиплагиата». Даже если потратить неделю на подгон уникальности, это не гарантирует ровным счетом ничего.

Проблемы часто создают и сами преподаватели, которые рекомендуют пользоваться общедоступной версией или вообще проверять уникальность в сервисах вроде Text.ru или Etxt. Скорее всего, они сами не вникали в тонкости работы программ, но не допущенным к защите студентам от этого не легче.

Почему даже написанная с нуля работа может оказаться неуникальной

Второе неприятное открытие для студентов — то, как «Антиплагиат» НИУ ВШЭ оценивает уникальность. В методических рекомендациях по подготовке курсовых студентам советуют изучить и проанализировать научные статьи, публикации и другие материалы по теме и на их основе писать свою работу. Допустим, будущий биотехнолог следует всем рекомендациям методички, но в дипломе ему нужно использовать фразы типа «Между кровью и тканями мозга имеется гематоэнцефалический барьер, который обеспечивает избирательную проницаемость веществ». И таких фраз будет много просто потому, что сложные определения не передашь своими словами.

Но «Антиплагиат» ВШЭ СПБ это не волнует. Если по тексту много совпадений с другими источникам, он посчитает его неуникальным.

Такая проблема не только у медиков. Посмотрите, как написан типичный закон.

В тексте закона много длинных предложений и фраз, которые нельзя сократить или переписать без потери смысла

Кажется, невозможно процитировать закон правильно и так, чтобы понравилось «Антиплагиату». А если переписывать термины и цитаты из законов своими словами, преподаватель просто не примет такой текст.

Увы, программа не различает, где допустимое цитирование, а где явный плагиат и на всякий случай считает плагиатом все.

Как обойти онлайн антиплагиат ВШЭ

Для начала нужно определить уникальность работы, которую увидит преподаватель. Вы уже знаете, что студенческая версия «Антиплагиата» и другие онлайн-сервисы проверки не показывают точный результат, а преподавательской нет в открытом доступе.

Что делать в таком случае? Воспользуйтесь нашим сервисом проверки. Мы можем проверить уникальность не только в «Антиплагиат.ВУЗ», но и во всех популярных системах поиска плагиата, которые могут использовать самые требовательные преподаватели. Чтобы активировать максимально подробную проверку, просто отметьте все нужные сервисы.

Для проверки работы загрузите файл, регистрироваться и указывать любые личные данные не нужно. И уже через 2 минуты вы получите отчет, аналогичный преподавательскому отчету при проверке через антиплагиат ВШЭ.

Antiplagius работает с текстами любой длины

Что делать, если уникальность низкая

Воспользуйтесь нашим сервисом. Мы предлагаем два способа повышения уникальности:

Автоматизированное кодирование. После прогона через технические алгоритмы текст станет уникальным, и это займет всего 1-2 минуты. В большинстве случаев этого достаточно, чтобы пройти проверку НИУ ВШЭ на антиплагиат.

Профессиональный рерайт. Если вы хотите перестраховаться, можете оплатить услугу рерайта. Наши специалисты за 1-3 дня перепишут работу так, что она станет уникальной. Медицинские термины и юридические обороты при этом не пострадают.

Способ повышения уникальности зависит от преподавателя, который будет проверять работу. Если он лояльный — достаточно кодирования. Если придирчивый, хорошо владеет компьютером и понимает, как работает антиплагиат ВШЭ — лучше заказать рерайт.

Цены сервиса Antiplagius

Цена проверки уникальности в Antiplagius — от 150 рублей. Стоимость может увеличиваться и зависит от количества систем, по которым вы хотите проверить текст. За повышение уникальности кодированием нужно заплатить от 7 рублей за страницу, а за рерайт — от 100 рублей. Это гораздо проще и быстрее, чем пытаться обойти антиплагиат НИУ ВШЭ СПБ самостоятельно.

В Antiplagius можно воспользоваться дополнительными услугами по работе с текстом

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