Антиплагиат ВСГУТУ: как пройти проверку на плагиат

Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления — одно из самых крупных учебных заведений Сибири. Обучение в стенах ВУЗа ежегодно получают более 15 000 студентов, а большая часть преподавательского состава является докторами и кандидатами наук. За последние несколько лет образовательная система университета пережила несколько изменений, в том числе и присоединение к Антиплагиат.ВУЗ. Теперь все работы студентов проходят обязательную проверку на уникальность, а преподаватели имеют полное право не допустить студента к защите, если результаты проверки не будут соответствовать требованиям. Рассказываем, как обойти Антиплагиат ВСГУТУ, чтобы он не усложнял жизнь.

Как работает Антиплагиат ВСГУТУ?

Государственный университет внедрил систему проверки плагиата текстов в образовательный процесс сравнительно недавно, но для многих студентов ее прохождение уже успело стать настоящей проблемой. Если раньше они легко получали нужный процент уникальности в бесплатной версии Антиплагиат.ру, то сейчас им приходится сталкиваться с более строгими алгоритмами работы. Дело в том, что сверка здесь ведется по разнообразным поисковым модулям. Их количество напрямую влияет на тщательность проверки и конечный результат. Если сравнивать с бесплатной системой, в ней внедрен только «Модуль Интернет», что объясняет различие в итоговом результате. Расширенная версия Антиплагиата ВСГУТУ также имеет возможность формировать преподавательский отчет, где кроме уникальности указываются источники заимствования и фрагменты, которые нужно переписать.

Проверка текста на плагиат в закрытой системе Антиплагиат.ВУЗ

Политика ВСГУТУ подразумевает, что студенты не имеют доступ к закрытой программе Антиплагиат.ВУЗ. Единственная возможность для них — сделать анализ в бесплатной версии и при определении низкой уникальности попробовать убрать:

заимствования — они вырезаются из текста, полностью заменяются или переписываются;

часто встречающиеся фразы — содержат важную информацию и иногда обойтись без них невозможно, но уникальность они снижают достаточно сильно.

большое количество цитирований — небольшое вхождение цитат допустимо, но если их очень много, лучше постараться сократить их количество до минимума.

Антиплагиат ВСГУТУ не реагирует на такие правки, как замена слов на синонимичные, намеренное добавление грамматических и орфографических ошибок, замена русских букв латинскими. Система сразу видит все хитрости и даже может присвоить документу статус подозрительного.

Как повысить уникальность текста?

Пройти проверку и повысить уникальность текста можно в нашей онлайн-системе Antiplagius. У нас есть доступ к тем же самым базам, что и у Антиплагиата ВСГУТУ, поэтому после загрузки документа в систему вы получите отчет с результатом через несколько минут. Также доступна услуга машинного кодирования текста, которая заменит исходный код и выдаст полностью оригинальный документ, готовый к защите.