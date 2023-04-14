Антиплагиат МУ им. С.Ю. Витте: как пройти проверку на плагиат

Московский университет имени С.Ю. Витте одним из первых внедрил в образовательную программу систему проверки уникальности студенческих работ — Антиплагиат.ВУЗ. Университет выпускает квалифицированных юристов, менеджеров и экономистов. Учебное заведение практикует разработку проектов совместно с государственными и коммерческими предприятиями, поэтому к оригинальности выполненных работ здесь предъявляют особые требования. Также студенты ВУЗа проходят практику в муниципальных организациях столицы, а система Антиплагиата по мнению преподавателей помогает им серьезнее относиться к получению знаний.

Проверка уникальности текстов на Антиплагиат в Московском университете имени С.Ю. Витте

Университетская версия антиплагиата представляет собой многомодульную систему, которая сравнивает загруженную студенческую работу с обширной базой готовых курсовых, дипломов, диссертаций и др. При выявлении любых совпадений, заимствований или перефразирований работа не пройдет проверку, а студент вынужден будет ее дорабатывать. В Антиплагиате Московского университета имени С.Ю. Витте проверка ведется по таким модулям как «Интернет», «Кольцо ВУЗов», «перефразирования Интернет», «коллекция диссертаций» и др. Для студентов это становится настоящей проблемой, особенно когда приходится делать многочисленные выдержки из научной литературы или цитирования.

Проверка текста на плагиат в закрытой системе Антиплагиат.ВУЗ

Проверять работы в закрытой системе Антиплагиат.ВУЗ у студентов нет возможности. Для них разработана общедоступная версия Антиплагиат.ру, где сверка ведется только с источниками в интернете. Поскольку бесплатная версия не имеет доступа к научной базе Московского университета имени С.Ю. Витте, то и результаты проверки отличаются. В итоге получается замкнутый круг, студент не может быть на 100% уверен в уникальности своей работы и вынужден полагаться только на свою удачу. Конечно, он может обратиться к преподавателю, на кафедру или в деканат и попросить сформировать преподавательский отчет. Если студент на хорошем счету, научный руководитель может пойти ему навстречу. Но политика некоторых ВУЗов достаточно строго относится к использованию сервиса, поскольку за каждую проверку приходится платить разработчикам. Если у вас нет возможности проверить оригинальность, воспользуйтесь Antiplagius.

Как повысить уникальность текста?

С помощью нашего онлайн-сервиса уже через несколько минут вы получите полный преподавательский отчет, в котором не только будет показан процент уникальности, а и фрагменты, которые нуждаются в доработке. Каким именно способом дальше повышать уникальность — решать вам. Можно сделать это самостоятельно, но лучше воспользоваться нашими способами:

Техническое кодирование. Мы используем проверенные алгоритмы, которые переписывают исходный код текста, не меняя смысл и форматирование. Антиплагиат Московского университета имени С.Ю. Витте в итоге воспринимает его как полностью оригинальный.

Ручной рерайт. Авторы выполнят переработку неуникальных фрагментов, исправит орфографию и пунктуацию.

У нас также есть услуга написания с нуля — просто укажите тему и нужный процент уникальности, авторы подготовят работу и направят вам ее в ближайшее время.