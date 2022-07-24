Антиплагиат ВАВТ: как пройти проверку на плагиат

Казалось бы, еще несколько лет назад студенты ВАВТ, впрочем, как и учащиеся других российских ВУЗов, не особо задумывались о том, как сдать курсовую или реферат. Они не думали, как обмануть, обойти «Антиплагиат», и для чего нужен «Антиплагиат Киллер». Все было просто. Написали работу, проработали содержание, структуру, основную часть, выводы. И сдали преподавателю.

Но все изменилось...

Ситуация кардинально изменилась в 2007 с момента появления закрытой преподавательской системы «Антиплагиат.ВУЗ». Это особая система поиска заимствований в академических работах. Она сверяет студенческую работу с различными базами, в том числе:

Базой российской государственной библиотеки

Базой нормативной документации

Базой сданных работ

Базой «Кольца ВУЗов»

Материалами в сети Интернет

Чем больше совпадений — тем ниже уникальность работы. В ВАВТ предельно допустимым значением считается 75% уникальности. Все, что ниже, — плагиат, который отправляется на доработку. В идеале, уникальность работы должна быть в пределах 80-90%. Однако на практике получить такую оригинальность сложно. Особенно в специфических темах по юриспруденции, экономике, информационным технологиям и т.д. Но кого это интересует?

Порой даже профессора престижных ВУЗов не хотят принимать

во внимание такие моменты как неизменные парадигмы, фундаментальные

теории или сложные определения. Хотя именно из-за них добиться

высокой уникальности в узкоспециализированных науках просто невозможно.

Возникает замкнутый круг. С одной стороны, ВУЗы борются с плагиатом, чтобы студенты и аспиранты в своих работах не крали чужие мысли и наработки. Но, с другой стороны, как студентам получать новые знания и учиться не опираясь на разработки предыдущих поколений? Или снова изобретать велосипед?

Еще один нюанс. У студентов нет доступа к системе «Антиплагиат.ВУЗ», и оценить уникальность работы они априори не могут. Да, они могут прогнать работу через простой «Антиплагиат» на официальном сайте, но это мало чем помогает, т.к. количество баз для сверки у него в разы меньше. А только одна закрытая база сданных работ отправляет на доработку более половины рефератов.

Решение — Antiplagius

Недоступность закрытых баз дало толчок рождению альтернативных решений. Antiplagius — одно из них. Это независимый онлайн сервис, который не только имеет доступ ко всем базам «Антиплагиат.ВУЗ», но и повышает уникальность текста до нужного значения. При этом изменяются только сами числовые показатели уникальности, а не сам текст. Секрет — в уникальной технологии изменения документа на уровне машинного кода.

Алгоритм работы с сервисом:

Загрузите работу Проверьте уникальность (стоит всего 100 рублей) Задайте желаемый процент оригинальности Оплатите уникализацию (~7 рублей за страницу) Подождите 5 минут, пока сервис работает

И все. На выходе у вас уникальная работа и преподавательский отчет (тот самый, который видит преподаватель после проверки вашей работы). И проверка, и уникализация проходят быстро, просто, без суеты и нервотрепки. Больше не нужно тратить недели на перестановку слов и поиск синонимов.

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