Антиплагиат ТюмГУ: как пройти проверку на плагиат

После перехода на новую систему образования Тюменский государственный университет внедрил в процесс обучения Антиплагиат.ВУЗ. Учебное заведение является центральным ВУЗом в Тюменской области, где готовят профессионалов международного уровня. В 2014 году институт вошел в ТОП-50 лучших ВУЗов России и стран СНГ. Он также входит в мировой рейтинг университетов, поэтому требования к качеству образования в ТюмГУ растут с каждым годом. Внедрение Антиплагиат ТюмГУ не стало сюрпризом для большинства студентов, но наряду с этим значительно усложнило им жизнь. Теперь им недоступно скачивание или копирование чужих работ, поскольку все это быстро пресекается преподавателями. Если студент предоставит работу с низкой уникальностью, это может обернуться не просто недопуском к защите, а отчислением.

Проверка уникальности текстов на Антиплагиат ТюмГУ

О точном количестве модулей, используемых в Антиплагиат ТюмГУ, можно только догадываться. Согласно общедоступной информации здесь используется «Кольцо ВУЗов», диссертации из Российской Государственной библиотеки, научные статьи и публикации, а также «Модуль Интернет», который включает более 200 млн источников. За счет наличия такой базы данных сверка ведется очень тщательно и углубленно, поэтому обойти ее даже самым добросовестным студентам не так просто. Алгоритмы антиплагиата работают странным образом — любые цитирования, ссылки на законы, выдержки из научных статей программа отмечает как неуникальные, снижая итоговый результат. Программа также очень остро реагирует на такие уловки, как замена кириллицы, перестановка слов и предложений, грамматические ошибки. Все это не даст результата и документ по-прежнему остается неуникальным.

Проверка текста на плагиат в закрытой системе Антиплагиат.ВУЗ

На этапе проверки уникальности студенческой работы возникает еще одна проблема. Дело в том, что Антиплагиат.ВУЗ — это закрытая система, а доступ к ней есть только у преподавателей. То есть студент не может просто зарегистрироваться в ней и анализировать документы. Предварительно просканировать текст в Антиплагиате можно такими способами:

Обратиться к преподавателю и попросить его сделать проверку. Если руководитель лояльно относится к студенту, он может пойти на это.

Попросить сотрудников кафедры или деканата сделать преподавательский отчет.

Обратиться к сотрудникам библиотеки — они тоже имеют доступ к Антиплагиату ТюмГУ.

Кроме того, у студентов есть возможность пользоваться бесплатной версией Антиплагиата, но в нем идет сверка только по одному модулю, поэтому результаты будут сильно разниться с вузовской программой.

Как повысить уникальность текста?

Мы предлагаем воспользоваться нашим сервисом Antiplagius, чтобы не рисковать и сразу быть уверенным в полученном результате. Онлайн-сервис предоставит отчет, в котором будут указаны:

точный процент уникальности;

неуникальные фрагменты;

источники, где найдены совпадения.

Дорабатывать проект можно самостоятельно или передать его нам. Специалисты проведут глубокий ручной рерайт с сохранение смысла работы. Вы получите полностью переработанный проект, который точно будет допущен к защите.