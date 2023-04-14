Антиплагиат ТПУ: как пройти проверку на плагиат

Жизнь студента — это бесконечные лекции, километровые конспекты, доклады и курсовые. Учиться сейчас стало намного сложнее, чем раньше, ведь все работы, которые студенты сдают на сессиях, проходят проверку на Антиплагиат.ВУЗ. Томский политехнический университет входит в список ВУЗов, где в учебный процесс внедрена данная система проверки. Строгие критерии доставляют студентам массу проблем. Правила таковы, что если после загрузки в антиплагиат преподаватель увидит оригинальность работы менее 85%, он не допустит студента к защите.

Антиплагиат ТПУ

ТПУ — классический представитель технического университета, который занимается подготовкой физиков, специалистов в области информационных технологий, электроники, робототехники и др. Студенты постоянно сталкиваются с большим количеством точных расчетов, для которых используются теоремы и доказательные базы. Нововведения в системе образования и внедрение Антиплагиата привело к тому, что студентам технических специальностей приходится тратить намного больше времени на проработку проектов, чтобы быть допущенными к защите. Антиплагиат ТПУ делает проверку сразу по нескольким модулям, а сама система постоянно обновляется и совершенствуется. Обойти программу очень сложно — даже при самостоятельном написании с нуля, вероятность того, что антиплагиат покажет нужный процент оригинальности, мала. Уникальность будет недостаточной и в том случае, если сделать полный рерайт работы, заменить слова на синонимичные, переставить предложения местами. С вузовской версией такие хитрости не работают.

Проверка текста на плагиат в закрытой системе Антиплагиат.ВУЗ

Студентам открыт доступ к бесплатной версии Антиплагиат.ру, но проблема в том, что она прогоняет текст только по «Модулю Интернет». В итоге преподаватель видит, что работа неуникальная, и вынужден отдавать ее на доработку. Есть вариант попросить научного руководителя проверить проект до итоговой сдачи, чтобы получить подробный отчет. Но не все преподаватели готовы пойти на это, поскольку требования научного процесса запрещают идти на подобные поблажки. Если договориться с преподавателем не получилось, воспользуйтесь нашим сервисом Antiplagius.

Как повысить уникальность текста?

Благодаря нашей системе вы сможете получить полноценный преподавательский отчет и заранее:

определить процент уникальности;

выявить фрагменты с неуникальным текстом;

найти первоисточники, из которых выполнены заимствования.

После получения отчета можно приступить к корректировке работе своими силами или заказать у нас кодирование. Мы применяем автоматические алгоритмы, который меняют код, не затрагивая при этом содержимое проекта. В итоге Антиплагиат ТПУ видит перед собой оригинальную работу.

Сервис Antiplagius уже помог тысячам студентов успешно защитить курсовые и дипломные, сохранив их силы и время на многократные доработки.