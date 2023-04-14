Антиплагиат ТГПУ: как пройти проверку на плагиат

Обучение в современных ВУЗах непрерывно связано с подготовкой докладов, рефератов, расчетных работ, курсовых и дипломов. Все работы в обязательном порядке проходят проверку на уникальность — так преподаватели могут быстрее понять, работал студент самостоятельно или просто скачал из интернета. Времена, когда можно было просто взять чужую курсовую, подкорректировать ее и выдать за свою, давно прошли. Сегодня к образовательному процессу предъявляются очень серьезные требования и только соответствуя им, можно получить диплом.

Проверка уникальности текстов на Антиплагиат ТГПУ

Томский государственный педагогический университет не стал исключением в части внедрения в образовательный процесс цифровых трансформаций. Перед студентами стоит непростая задача — подготовить оригинальную работу, которая будет соответствовать всем установленным в ВУЗе критериям. Для самых простых работ (рефераты, доклады) допускается порог уникальность в 60%. Для выпускных этот процент выше. Если курсовая переполнена выдержками из законов, цитатами и другими заимствованиями, результат проверки может оказаться плачевным. Антиплагиат ТГПУ ведет сверку по самым часто встречающимся модулям: интернет, коллекция диссертаций, кольцо ВУЗов, модуль перефразирований и др. С полным перечнем модулей можно ознакомиться на официальном сайте учебного заведения. Получить нужную уникальность можно, прибегая к глубокому рерайту. Но часто для студентов это оказывается непосильной задачей, поэтому приходится искать другие варианты.

Проверка текста на плагиат в закрытой системе Антиплагиат.ВУЗ

Сложность выстроенного процесса проверки в Антиплагиат ТГПУ еще и в том, что это закрытая система. Доступ в нее имеют только сотрудники института, а студентам приходится выбирать бесплатный аналог программы. Его проблема — это проверка только по «Модулю Интернет», то есть сверку заимствований в других студенческих работах и закрытых электронных библиотеках он не выполняет. В итоге студент получает результат оригинальности на 90%, а преподаватель в своей системе видит всего 60%.

Выход есть — можно воспользоваться помощью Antiplagius. Мы располагаем теми же инструментами и в течение нескольких минут определим, насколько ваша работа готова к защите.

Как повысить уникальность текста?

Если институт не дает доступ к системе, мы предоставим вам полный отчет с процентом уникальности, выделим фрагменты, которые нужно подправить, а также источники, откуда взят материал. Наш сервис работает круглосуточно, поэтому поможем в любое время. После получения преподавательского отчета, заниматься дальнейшими правками можно своими силами или доверить это нашим специалистам. Ручной рерайт занимает 1-3 дня, если нужна быстрая правка — выберите кодирование текста по авторским алгоритмам.

Мы поможем пройти проверку в онлайн-режиме и быстрее выйти на защиту вашего проекта.