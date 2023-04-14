Антиплагиат СГСПУ: как пройти проверку на плагиат

Самарский государственный социально-педагогический университет — старейшее высшее учебное заведение в Самарской области. Занимает 13 место в рейтинге лучших ВУЗов, которые занимаются подготовкой профильных специалистов. К обучающему процессу здесь предъявляются серьезные требования, а все работы студентов обязательно проходят проверку на уникальность. Для университета была разработана своя программа — Антиплагиат СГСПУ. Она выполняет сверку готовых студенческих работ с обширной базой, определяя любые совпадения. Полученный процент уникальности после проверки является основанием для допуска студента к защите. Но если требуется минимум 80% оригинальности, а отчет показывает только 60%, преподаватель вернет проект на доработку.

Проверка уникальности текстов на Антиплагиат СГСПУ

Антиплагиат СГСПУ — программа, адаптированная под особенности учебного процесса в социально-педагогическом университете. Разработана на базе преподавательской системы «Антиплагиат.ВУЗ». Работа системы схожа со стандартным антиплагиатом, но принципиальным отличием вузовской версии является большое количество поисковых модулей, по которым ведется более тщательная и глубокая проверка. Для определения заимствований в курсовых, дипломах, рефератах проводится сверка с базами российской государственной библиотеки, нормативной документацией, базой сданных ранее работ, материалами из интернета. Чем больше совпадений найдет программа, тем меньше будет оригинальность. В идеале работа должна иметь 80-90%, но на практике получить такой процент достаточно сложно. При этом не все преподаватели готовы разбираться, почему уникальность работы снижена, считая, что студент просто скачал работу их интернета и решил выдать ее за свою. В такой ситуации страдают даже те, кто привык выполнять все собственными силами.

Проверка текста на плагиат в закрытой системе Антиплагиат.ВУЗ

Кроме сложностей с получением требуемого процента уникальности студенты сталкиваются с еще одной проблемой — у них нет доступа к закрытому Антиплагиату СГСПУ, поэтому заранее оценить работу у них не получится. Просканировать диплом или курсовую в системе может только преподаватель, поэтому один из вариантов — обратиться на кафедру или в деканат с просьбой выполнить проверку. Также можно воспользоваться бесплатной версией Антиплагиат.ру, доступ к которой есть у всех пользователей. Но при этом нужно знать, что проверка в ней выполняется только по «Модулю Интернет», поэтому результаты будут сильно отличаться от тех, что получены в вузовской версии.

Как повысить уникальность текста?

Чтобы не было сюрпризов, мы рекомендуем проверять проекты именно в вузовской версии. Предварительные результаты не только дадут уверенность перед сдачей дипломной или курсовой, но и станут ценным источником информации, если вдруг нужна будет доработка. Альтернатива закрытым базам для студентов — Antiplagius. Это закрытый сервис, у которого есть доступ ко всем библиотекам Антиплагиат СГСПУ. С его помощью вы сможете за несколько минут получить полный отчет об оригинальности перед сдачей работы преподавателю.