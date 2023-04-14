Антиплагиат СГЭУ: как пройти проверку на плагиат

Самарский государственный экономический университет имеет мощную материально-техническую базу и современное программное обеспечение, куда входит и Антиплагиат СГЭУ. Система разработана на основании Антиплагиат.ВУЗ, содержит много модулей и свою базу курсовых, дипломных, научных работ, по которым ведется сверка. Программа внедрена в образовательный процесс с целью определения студентов, которые не делают курсовые и дипломы самостоятельно, а занимаются плагиатом. Проблема в том, что от этого страдают от этого. Сейчас расскажем, почему так происходит и что с этим делать.

Проверка уникальности текстов на Антиплагиат СГЭУ

Антиплагиат СГЭУ — сложная программа, которая при помощи машинного интеллекта детально анализирует загруженный документ, после чего выдает процент уникальности. Также она выдает отчет преподавателю, где он может увидеть источники заимствований. В некоторых случаях допускается принимать работу с низким процентом уникальности, но только если в качестве источников указана научная литература, книги. Если документ скачивался с сайта бесплатных рефератов — антиплагиат сразу это определит. Антиплагиат СГЭУ разработан специально для Самарского экономического университета, а проверка текстов в нем доступна только преподавателям ВУЗа. Каждый из них получает свой уникальный логин и пароль. Таким образом, студенты не могут заранее узнать, пройдет их готовый проект проверку или нет.

Чтобы пройти плагиат, можно попросить своего научного руководителя загрузить работу в Антиплагиат и предоставить отчет. Многие преподаватели идут навстречу своим студентам и соглашаются прогнать курсовой через программу. Так вы получите готовый отчет с указанием мест, которые нужно подправить. Если этот вариант не сработал, нужно искать другой путь доступа.

Проверка текста на плагиат в закрытой системе Антиплагиат.ВУЗ

Для студентов СГЭУ проверка готовых работ через Антиплагиат.ВУЗ — это обязательный этап. Обойти сервис очень сложно, он распознает любые заимствования, в том числе цитаты, теоремы, перефразирования. Сверка идет по многим модулям, а сам алгоритм иногда работает странным образом. Он находит совпадения даже в тех местах, где по логике без них просто невозможно обойтись. Это означает, что простой рерайт, перестановка слов или замена кириллицы латиницей в данном случае не работают, для успешного прохождения закрытого плагиата придется искать альтернативные способы. Можно сделать проверку в бесплатном сервисе Антиплагиат.ру. Проблема в том, что сверка здесь проходит только по «Модулю Интернет» и полученные результаты могут сильно отличаться от тех, что видит преподаватель в своем отчете.

Как повысить уникальность текста?

Чтобы быть уверенным в качестве курсовой или дипломной работы, перед сдачей рекомендуем проверить ее в Antiplagius. Это не только обеспечит уверенность, что преподаватель не завернет работу, но и станет ценным источником информации, если вдруг уникальность нужно доработать. Выберите необходимый тариф, оплатите его и загрузите документ в систему. Через несколько минут вы получите готовый отчет и будете понимать, что делать дальше.