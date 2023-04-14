Антиплагиат РГУП: как пройти проверку на плагиат

Как и многие другие ВУЗы, Российский государственный университет правосудия подключен к образовательной системе Антиплагиат.ВУЗ. Это мощная внутривузовская программа, которую преподаватели используют для проверки уникальности студенческих работ. С ее помощью можно сразу определить, делал работу студент сам или скачал ее из интернета. С такими строгими требованиями написание уникальных курсовых, рефератов и дипломов для многих учащихся превращается в самое настоящее испытание. Приходится неделями сидеть над проектами, чтобы хотя бы на немного приблизиться к требованиям.

Проверка уникальности текстов на Антиплагиат РГУП

Сложность написания работ в РГУП связана с необходимостью цитирования законов. Алгоритм проверки в Антиплагиат РГУП работает так, что находит заимствования в местах, где без них невозможно обойтись. Например, студент может самостоятельно изучать информацию, готовить структуру и писать работу, а на практике он получит всего половину от требуемой уникальности. В тексте студент вынужден ссылаться на законы, без которых проект выглядел бы неполным. Система посчитает такие цитирования плагиатом и значительно снизит уникальность. Большинство преподавателей не разбираются, что стало причиной низкой оригинальности и возвращают работы. Само по себе использование плагиата является грубым нарушением учебной дисциплины, поэтому, если речь идет о выпускной работе, студента даже могут отчислить.

Проверка текста на плагиат в закрытой системе Антиплагиат.ВУЗ

Система проверки уникальности Антиплагиат.ВУЗ является закрытой и ведет проверку по нормативно-правовым базам, коллекциям диссертаций, научным документам, библиотекам и другим источникам. Кроме сложностей с написанием работ, студенты вынуждены сдавать их вслепую, полагаясь на удачу. Один из вариантов воспользоваться Антиплагиатом РГУП — обратиться к научному руководителю с просьбой дать доступ. Не все преподаватели откликаются на такие просьбы, поскольку система платная. Также можно воспользоваться бесплатной проверкой в Антиплагиат.ру, но ее результаты сильно отличаются от платной версии.

Как повысить уникальность текста?

Проверенный, надежный способ обезопасить себя от многократных правок — заранее определить процент уникальности через Antiplagius. Система анализирует текст в течение минуты и сразу выдает расширенный отчет с указанием фрагментов, которые нужно исправить. С ее помощью вы облегчите себе жизнь и быстрее получите допуск к защите. Если у вас нет времени заниматься исправлением недочетов, мы предлагаем следующие услуги:

техническое кодирование исходного текста — в 97% случаев этого достаточно;

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