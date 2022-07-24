Антиплагиат РАНХиГС: как пройти проверку на плагиат

Прежде чем преподаватель примется за изучение вашей работы, она должна пройти проверку на оригинальность. Для этого в университете используют специальную программу — «Антиплагиат РАНХиГС», которая находит заимствования в тексте и определяет процент его уникальности.

Программа не оценивает качество материала, она просто ищет совпадения по определенному алгоритму. Вы можете написать гениальный доклад, заслуживающий Нобелевской премии, но вот беда — его никто даже не станет читать, если он не понравится этой программе.

Как применяют в РАНХиГС антиплагиат

РАНХиГС — это не только университет в Москве, но и его филиалы в Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге и Саратове. Принципы проведения проверки расписаны в нормативных документах, которые размещены на сайтах учебных заведений.

В НИУ РАНХиГС антиплагиат проходят курсовые и выпускные работы, научные проекты, доклады, отчеты и научные публикации. Подробный порядок использования системы описан в методических рекомендациях.

В ПИУ РАНХиГС антиплагиат применяют по правилам, которые сформулированы в положении «О порядке проведения проверки на наличие неправомерных заимствований». Тем же документом руководствуются в головном московском вузе.

Сотрудники СЗИУ РАНХиГС при проверке на антиплагиат следуют положению, текст которого не может похвастаться уникальностью. Он почти на 100 % совпадает с нормативными документами других филиалов.

Вывод такой: принципы проверки в главном вузе и филиалах схожи — например, «Антиплагиат НИУ РАНХиГС» мало чем отличается от системы «Антиплагиат СЗИУ РАНХиГС».

Можно ли использовать «Антиплагиат РАНХиГС» через личный кабинет

Чтобы зайти в «Антиплагиат РАНХиГС» нужен пароль — он есть у сотрудников университета. Проверку на уникальность проводит преподаватель — он загружает файл в систему и получает подробный отчет. Программа платная, поэтому доступ к ней для студентов ограничен в целях экономии.

Учащиеся могут осуществлять самопроверку через бесплатный аналог — сервис «Антиплагиат.ру». Он доступен в личном кабинете на сайте университета. Проблема в том, что бесплатный сервис проверяет гораздо хуже платного. Если вы загрузили в него документ и получили высокий процент уникальности, это еще ничего не значит. При проверке на кафедре через настоящий «Антиплагиат РАНХиГС» показатель может оказаться в два раза ниже.

Зачем нужна справка о проверке на антиплагиат в РАНХиГС

Схема такая: студент проверяет документ в личном кабинете или на сайте «Антиплагиат.ру» и получает отчет о проверке. По этому отчету он составляет справку и сдает ее вместе с работой преподавателю. Форма справки утверждена университетом. В ней студент должен дать объяснения по каждому заимствованию, которое нашла программа. Другими словами, оправдаться за плагиат и доказать, что писал все сам.

Сотрудник университета изучает справку, входит в систему и повторно перепроверяет работу, но уже через платный «Антиплагиат РАНХиГС». Если показатели уникальности соответствуют требованиям, то преподаватель смотрит уже на содержание документа. Если нет, то работу не принимают.

Как Antiplagius помогает пройти проверку на уникальность

Наш сервис предоставляет студентам прямой доступ к «РАНХиГС Антиплагиату» без пароля, личных кабинетов и регистраций. Вы можете заранее проверить свою работу и узнать точный показатель уникальности. Если процент окажется слишком низким, придется редактировать текст и перефразировать все фрагменты, на которые «ругается» система.

Можете сделать это самостоятельно или доверить нам — Antiplagius умеет увеличивать уникальность файла до нужного значения методом кодирования. Содержание документа при этом не меняется — текст выглядит точно так же, все изображения, цитаты, таблицы и сноски остаются на своих местах. Редактируется только внутренний код документа.

Либо можете заказать услугу профессионального рерайта. Наш автор, который съел немало собак на написании научных работ, отредактирует документ вручную. Он исправит все так, что уникальность вырастет, а качество не пострадает.

Для учащихся в РАНХиГС антиплагиат — злейший враг. Не тратьте время и силы на сражение с ним — доверьте это нам. Сервис Antiplagius — ваш личный помощник в прохождении проверки на уникальность.