Антиплагиат ПГУ: как пройти проверку на плагиат

С переходом на новую систему образования Пензенский государственный университет присоединился к Антиплагиат.ВУЗ. Попытки скачивания дипломов, покупки курсовых, рефератов и докладов контролируются преподавательским составом и сразу пресекаются. Если студента уличат в копировании работы или желании выдать чужие материалы за свои, это может грозить не только недопуском к защите, но и отчислением.

Проверка уникальности текстов на Антиплагиат ПГУ

Антиплагиат ПГУ — программа, разработанная специально для этого учебного учреждения на основе стандартного Антиплагиата. Принципиальным отличием вузовской версии является наличие большого количества поисковых модулей, по которым сервис ведет сверку. Благодаря этому работу проверяют более углубленно и тщательно. Алгоритмы выстроены таким образом, что перефразирования чужой работы, замена кириллицы латиницей или банальная перестановка абзацев не дадут ожидаемого результата. Программа моментально реагирует на такие хитрости, поэтому студентам приходится искать другие способы повышения уникальности.

Проверка текста на плагиат в закрытой системе Антиплагиат.ВУЗ

Сложности в подготовке курсовых и дипломных — это только часть проблем, с которыми сталкиваются студенты. Дело в том, что Антиплагиат.ВУЗ — закрытая система, доступ к ней есть только у предательского состава. Это значит, что студент не сможет проверить оригинальность своей работы. Несмотря на это, есть несколько бесплатных способов просканировать текст в Антиплагиате:

Попросить преподавателя предварительно выполнить проверку. На это идут не все поскольку сервис платный, но если научный руководитель лояльный, есть вероятность, что он поможет.

Обратиться на кафедру или в деканат.

Обратиться к сотрудникам библиотеки университета. У них есть доступ к вузовскому Антиплагиату ПГУ.

Кроме того, всегда можно воспользоваться бесплатной версией Антиплагиата, которая доступна всем пользователям. После регистрации можно проверить работу, но стоит помнить, что вузовская версия изначально отличается от бесплатной количеством поисковых модулей, непосредственно влияющих на качество проверки. Это значит, что процент оригинальности, полученный в бесплатной версии, будет сильно завышен по сравнению с вузовским вариантом.

Как повысить уникальность текста?

Поскольку результаты проверок сильно разнятся, мы рекомендуем изначально не рисковать и делать проверку в вузовской версии. Это придаст уверенности перед сдачей курсовой или дипломной работы. В Antiplagius есть возможность получить преподавательский отчет, в котором будут указаны:

точный процент уникальности;

фрагменты неуникального текста;

источники заимствования.

Как именно выполнять корректировку работы дальше — решать вам. Это может быть глубокий рерайт информации или техническое кодирование. Во втором случае вы получите полностью переработанный исходный код, но по визуалу и смыслу текст останется прежним.