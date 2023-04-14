Антиплагиат ПГНИУ: как пройти проверку на плагиат

Пермский государственный университет, как и другие ВУЗы России, после реновации присоединились к программе Антиплагиат.ВУЗ, которая помогает преподавателям мгновенно определять купленные или скачанные из интернета работы. Теперь сдача дипломов, курсовых, докладов, диссертаций и рефератов превратилась для студентов в настоящее испытание — пройти проверку на плагиат не так просто. Алгоритмы системы легко определяют поверхностный рерайт, скопированные участки текста, цитаты и много другое — все это влияет на итоговую уникальность работы и становится поводом для недопуска к защите.

Проверка уникальности текстов на Антиплагиат ПГНИУ

К работам студентов ПГНИУ предъявляются высокие требования. Для самых простых работ допустимый порог уникальности составляет 65-70%, для выпускных — не менее 80%. Преподаватели имеют право устанавливать свои критерии оценки по каждому предмету, а студентам приходится им следовать. Антиплагиат ПГНИУ работает точно также, как и платная программа Антиплагиат.ВУЗ, которой преподаватели часто пугают своих студентов. Отличие заключается в количестве используемых для проверки модулей, которые настроены конкретно под требования образовательного процесса ПГНИУ. К основным относятся: «Модуль Интернет», «Коллекция диссертаций ПГНИУ», «Кольцо ВУЗов», «модуль перефразирований». Все они направлены на глубокий анализ и сопоставление с доступными библиотеками. После проверки программа выдает преподавательский отчет, где можно увидеть не только процент уникальности, но и источники, в которых найдены совпадения. База постоянно обновляется, поэтому риск написать неуникальную работу достаточно высокий.

Проверка текста на плагиат в закрытой системе Антиплагиат.ВУЗ

Студенты могут писать работу самостоятельно, после чего проверить ее в Антиплагиат.ру. Это бесплатная версия вузовской программы, но результаты проверки отличаются, поскольку сверка здесь идет только по «Модулю Интернет». Для доступа в Антиплагиат ПГНИУ нужен логин и пароль, которые есть только у преподавателей. После перехода на сайт проверки сразу открывается окно для их ввода. Все это приводит к тому, что студентам приходится рисковать и сдавать работы вслепую или искать альтернативные варианты проверки.

Как повысить уникальность текста?

Онлайн-сервис Antiplagius избавит от лишних переживаний и многократных правок. Система использует аналогичные инструменты проверки, как и вузовская версия, а на проверку понадобится не более минуты. Все фрагменты текста, которые программа определит как неуникальные, будут подсвечены другим цветом. Если вам нужно поднять уникальность, мы выполним машинное кодирование и заменим исходный код. Структура текста и язык документа останутся неизменными. Для повышения оригинальности загрузите документ в систему, укажите требуемый процент и через несколько минут вы получите готовую работу, которую 100% допустят к защите.