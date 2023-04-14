Антиплагиат НГПУ: как пройти проверку на плагиат

Новосибирский государственный педагогический университет входит в число самых крупных университетов Сибири. К обучающему процессу здесь предъявляются серьезные требования, а все работы студентов проходят проверку на уникальность. Для этого в университете используется закрытая система Антиплагиат НГПУ. Она сверяет документ с обширной базой студенческих работ, определяя совпадения. Если будет выявлена низкая уникальность готового проекта, преподаватель вернет его на доработку.

Проверка уникальности на Антиплагиат НГПУ

Антиплагиат НГПУ — это адаптированная под требования учебного заведения версия Антиплагиат.ВУЗ, которой научные руководители часто запугивают студентов. Возможности у них идентичные — это использование модулей и формирование расширенного отчета. Поскольку система проверки на плагиат разработана для учебного заведения, доступ могут получить только преподаватели. Студенты не имеют возможности войти в программу и самостоятельно запустить сканирование проекта.

Проверка текста на плагиат в закрытой системе Антиплагиат.ВУЗ

Уникальность работы, которую выдает Антиплагиат, важна для допуска к защите. Если процент окажется намного ниже требуемого, преподаватель не примет такой проект. Именно поэтому проверка текста и уникализация работы до сдачи играет огромное значение. Альтернатива — воспользоваться бесплатным Антиплагиатом, но результат проверки здесь может значительно отличаться от вузовской программы, где внедрены более совершенные модули и постоянно обновляются библиотеки. В Антиплагиат.ру проверка ведется только по поиску совпадений в интернете. Отсутствие доступа к расширенной базе приводит к тому, что результаты общедоступной версии отличны от реальных (в лучшем случае разница составляет 10-30%). Это заставляет студентов снова и снова возвращаться к доработке.

Как повысить уникальность?

Если вы хотите быть уверенными, что ваша работа уникальная, и не готовы тратить много времени на ее исправление, воспользуйтесь сервисом Antiplagius. Для этого выберите необходимый способ проверки, и в течение нескольких минут вы получите готовый подробный отчет с выделением неуникальных и заимствованных фрагментов. Полный отчет позволит вам быстрее разобраться, какие моменты необходимо исправить, чтобы быть допущенным к защите. В большинстве случаев этого будет вполне достаточно, чтобы довести оригинальность работы до требуемых параметров. Если у вас нет времени и сил заниматься правками, воспользуйтесь нашими услугами:

Техническое кодирование: алгоритмы выполняет автоматическую уникализацию проекта в течение нескольких минут.

Ручной рерайт. Наши специалисты повысят оригинальность текста за 1-3 дня. Это 100% гарантия, что ваш научный руководитель одобрит работу.

Antiplagius использует качественное кодирование, при котором текст работы и ее смысл останутся неизменными.