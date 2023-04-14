Антиплагиат МОСУ: как пройти проверку на плагиат

Московский университет Министерства внутренних дел РФ имени В. Я. Кикотя — один из самых крупных ВУЗов России, специализирующихся на подготовке специалистов для работы в органах внутренних дел. Учебное заведение оборудовано мощной материально-технической базой, а к работам студентов предъявляются серьезные требования. Если раньше при подготовке курсовой или дипломной работы студенты могли взять похожий материал в интернете, немного отредактировать его и сдать, то сейчас такой подход не работает. Все работы преподаватели проверяют через вузовскую систему Антиплагиат МОСУ. Она определяет оригинальность с помощью специального инструмента заимствований. Сложность заключается в том, что пострадать могут даже те студенты, которые делали работу самостоятельно. Рассказываем, почему так происходит и как обойти антиплагиат.

Как работает Антиплагиат МОСУ?

С первых дней учебы в МОСУ МВД студенты знакомятся с системой антиплагиата, с помощью которой выполняется проверка работ на оригинальность. Она помогает преподавателю в короткие сроки понять, писал студент курсовую или дипломную сам, или просто позаимствовал ее из открытых источников, пытаясь выдать за свою. Несмотря на то, что антиплагиат вуза в целом аналогичен остальным системам проверки, у него есть одна особенность. В 2019 году МОСУ подключил огромное число модулей проверок. На сегодняшний день их количество достигает 15. Обойти плагиат своими силами с таким количеством модулей — очень нелегко. Учитывая, что его прохождение является обязательным условием допуска к защите курсовых и дипломных, для многих студентов это становится настоящей проблемой.

Учащиеся часто сталкиваются с необходимостью дословного цитирования законов, но алгоритмы распознают эти фрагменты текста, как плагиат, поэтому им приходится снова и снова править работу. Антиплагиат МОСУ — это не живой человек, а робот, поэтому цитирования, законы, формулы он не может определять как законные включения в текст.

Проверка текста на плагиат в закрытой системе Антиплагиат.ВУЗ

Поскольку Антиплагиат МОСУ разработан специально для вуза, то и пользоваться им могут только научные руководители. Для студентов возможность загружать и проверять работы закрыта. Если сравнивать Антиплагиат.ВУЗ с бесплатной доступной версией Антиплагиат.ру, то алгоритмы проверки у них различаются. Поэтому разница в результатах, которые выдают бесплатная и платная версии, будет колоссальной. Один из вариантов — обратиться к преподавателю и попросить его проверить работу в Антиплагиат МОСУ МВД. Часто преподаватели идут навстречу и предварительно загружают работы в вузовскую систему для формирования отчета. Если обратиться за помощью к преподавателю нет возможности или руководитель отказал, можно воспользоваться сервисом Antiplagius.

Как повысить уникальность текста?

Antiplagius — крупнейший сервис проверки студенческих работ на оригинальность. Он работает круглосуточно, а для получения отчета понадобится не больше минуты. Программа обработает документ, найдет источники, из которых позаимствован текст, и покажет фрагменты, нуждающиеся в правке. В большинстве случаев этого бывает достаточно, чтобы успешно доработать курсовую или ВКР. Благодаря Antiplagius вы сможете избежать неприятной неожиданности во время сдачи проекта и будете уверены в его 100% оригинальности.