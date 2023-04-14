Антиплагиат МГЮА: как пройти проверку на плагиат

Московский государственный юридический университет является самым престижным ВУЗом России по правовым дисциплинам. Как лучшее учебное заведение, институт обязан соответствовать нововведениям в процессе образования. С недавнего времени была внедрена система Антиплагиат МГЮА, задача которой — определять недобросовестных студентов, которые пытаются сдавать работы, скачанные из интернета. Теперь студенты должны загружать готовые доклады, курсовые или дипломные в специальную систему, где преподаватель сможет проверить их и вынести окончательный вердикт по поводу допуска к защите. Если оригинальность будет недостаточной, работу нужно будет переделать.

Проверка уникальности текстов на Антиплагиат МГЮА

В МГЮА внедрена своя версия Антиплагиата с необходимыми модулями, соответствующими системе образования. Студенческие работы сверяются с многочисленными базами данных, библиотеками, внутренними коллекциями диссертаций, рефератов, курсовых и т. д. Взять работу однокурсника и перефразировать ее не получится. Система сразу увидит факт мошенничества, все манипуляции сразу пресекаются Антиплагиатом МГЮА. Преподаватели часто дают рекомендации писать с нуля, своими силами, но даже это не является 100% гарантией, что проверка будет пройдена. Даже добавив в курсовой проект свои мысли, искусственный интеллект может распознать эту часть как скопированную с чужой работы.

Проверка текста на плагиат в закрытой системе Антиплагиат.ВУЗ

Внедренная в МГЮА система Антиплагиат.ВУЗ является закрытой, то есть доступ к ней есть только у преподавателей. Студент не сможет заранее узнать, оригинальная у него работа или нет. За каждую проверку учебное заведение обязано платить деньги разработчикам, а если студенты начнут пользоваться системой, расходы ВУЗа возрастут. Как альтернатива, учащимся предлагают воспользоваться бесплатной системой проверки — Антиплагиат.ру. Проблема в том, что проверка в ней выполняется только по «Модулю Интернет», углубленная сверка с базами научных материалов и библиотеками не проводится. Вы можете добиться высокого процента оригинальности, но гарантии, что в своей системе преподаватель не увидит другой процент, нет.

Как повысить уникальность текста?

Если у вас нет способов получить доступ к вузовскому Антиплагиату МГЮА, можно воспользоваться сервисом Antiplagius. Наши алгоритмы работают аналогичным образом и выполняют сверку по всем требуемым модулям. В результате вы получаете отчет, где указаны:

процент уникальности;

фрагменты, которые нужно исправить;

источники, где встречается аналогичная информация.

Результат будет получен в течение минуты, а дальше можно начинать править своими силами или доверить это нам. Мы используем автоматическую замену исходного кода — визуально и по смыслу сам текст не изменится, но его оригинальность покажет необходимое пороговое значение.