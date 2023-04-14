Антиплагиат МФЮА: как пройти проверку на плагиат

Московский финансово-юридический университет открыл свои двери для студентов в 1990 году. Институт занимается подготовкой специалистов в области информационных технологий, рекламы, образования, бизнеса, успешно внедрена многоступенчатая система образования по разным направлениям. Каждый год студенты готовят выпускные работы, которые проверяются преподавателями в системе Антиплагиат МФЮА. Только когда научный руководитель убедится, что документ проходит пороговый процент уникальности, он имеет право допустить студента к защите. Если процент низкий, работа возвращается на корректировку.

Проверка уникальности текстов на Антиплагиат МФЮА

Антиплагиат МФЮА — это версия Антиплагиат.ВУЗ, адаптированная под особенности образовательного процесса в финансово-юридическом университете. Механизм программы настроен таким образом, что сверка готовой работы проверяется по нескольким модулям, определяя любые совпадения с содержащимися в базе диссертациями, курсовыми, дипломами, библиотечными базами. После проверки проверяющий получает расширенный отчет, где указан процент уникальности, а также выделяются заимствования и указываются источники, в которых они содержатся. Каждый год база МФЮА пополняется новыми работами, поэтому вероятность совпадений, даже если вы делали проект своими силами, достаточно большая.

Проверка текста на плагиат в закрытой системе Антиплагиат.ВУЗ

Проверить документ в Антиплагиат.ВУЗ могут только преподаватели, поскольку для входа требуется логин и пароль, которые присваиваются индивидуально. После перехода на портал проверки, моментально открывается окно для ввода логина и пароля. Все это приводит к тому, что студентам приходится действовать буквально вслепую и на свой страх и риск сдавать непроверенные работы преподавателю. Еще один вариант — выполнить проверку в бесплатной версии, он в его алгоритмы заложен только «Модуль Интернет», поэтому итоговый результат здесь будет сильно разниться с преподавательским отчетом.

Как повысить уникальность текста?

Поскольку Антиплагиат МФЮА — закрытая программа, можно за помощью к Antiplagius. Мы располагаем аналогичными инструментами, а проверка будет проведена по таким же алгоритмам, как и в вузовской версии. Выбрав подходящую систему, вы получите итоговый отчет меньше чем за минуту, где будут указаны:

процент уникальности;

выделенные фрагменты неуникального текста;

источники, из которых выполнены заимствования.

Если ваша работа не дотягивает до выдвигаемых критериев, предлагаем заказать кодирование вашего текста без изменения форматирования и смысла исходного текста.

Благодаря Antiplagius вы сможете избежать неприятных сюрпризов и сможете получить допуск к защите с первого раза.