Антиплагиат КУБГАУ: как пройти проверку на плагиат

Кубанский государственный аграрный университет — признанный лидер в сфере высшего аграрного образования в РФ. В ВУЗе получают знания более 35 000 студентов. Учебное заведение в рамках реновации присоединилось к системе Антиплагиат.ВУЗ, которая проверяет работы студентов на уникальность и определяет заимствования. Для преподавателей — это хорошая возможность выявить студентов, которые привыкли «выезжать» за счет других. Но что делать тем, кто привык все делать самостоятельно, но все равно не могут получить нужный процент уникальности.

Проверка уникальности текстов на Антиплагиат КУБГАУ

Специфика обучающего процесса и написания работ связана с использованием доказательных баз, научной литературы и общедоступных библиотек. Используя все это, студенты рискуют получить низкую уникальность. Антиплагиат КУБГАУ ведет проверку по нескольким модулям, система сверяет работу с обширной базой работ и легко определяет заимствования, выделяя фрагменты как неуникальные. Анализ выполняется достаточно глубокий, поэтому тем, кто решил схитрить, программа доставит множество проблем. Антиплагиату не составит сложностей распознать легкий рерайт, замену кириллицы латиницей или перестановку предложений. Можно писать работу самостоятельно, не опираясь на чужие мысли, но если вы не обладаете достаточными знаниями в конкретной теме, вероятность, что проект наберет нужную оригинальность низкая.

Проверка текста на плагиат в закрытой системе Антиплагиат.ВУЗ

Студенты, которые сталкивались во время обучения с Антиплагиатом, отмечают, что в некоторых случаях обойти его почти нереально. Сложностей добавляет и тот факт, что система закрытая, войти в нее можно только с помощью логина и пароля, которых у студентов нет. Политика учебного заведения подразумевает, что преподавателям запрещено проверять работы раньше запланированной даты. Именно поэтому учащимся приходится искать способы определить оригинальность, чтобы она не стала для них сюрпризом в день защиты. Например, можно воспользоваться бесплатно версией Антиплагиат.ру, но она делает сверку только по «Модулю Интернет», поэтому полученный результат по факту будет сильно завышен с реальным.

Как повысить уникальность текста?

Если вы не хотите рисковать, можно воспользоваться онлайн-сервисом Antiplagius. Достаточно выбрать вариант проверки, чтобы получить преподавательский отчет. В нем будут указаны:

процент уникальности;

участки неоригинального текста;

источники, где найдены данные фрагменты.

Система формирует отчет за несколько минут, но это позволит вам избежать неприятных эксцессов в будущем. Если ваш проект не дотягивает до порогового значения, мы сделаем техническое кодирование. С его помощью будет выполнена замена исходного кода, а вы получите готовый документ со 100% уникальностью, который можно будет сразу отдать на проверку преподавателю.