Антиплагиат КГУ: как пройти проверку на плагиат

В Курском государственном университете, как и других высших учебных заведениях России, используется система проверки оригинальности текстов. Она выполняется через внутривузовский Антиплагиат КГУ. Здесь собраны все труды студентов, базы библиотек, научных статей, кандидатских и докторских. Обойти алгоритмы программы даже при самостоятельном написании студенческой работы — достаточно сложно. Машинный интеллект работает таким образом, что любые цитирования, теоремы, высказывания известных личностей, без которых подготовить работу невозможно, он воспринимает как неуникальный текст. В итоге преподаватель видит низкий процент оригинальности, а студенту приходится тратить кучу времени на исправление.

Проверка уникальности на Антиплагиат КГУ

Написать оригинальную работу своими силами достаточно сложно. Для этого нужно обладать глубокими знаниями, умением анализировать и проводить исследования. Поэтому студенты прибегают к копированию чужих мыслей и другим заимствованиям. Обмануть вузовский Антиплагиат КГУ перестановкой предложений, заменой русских букв латинскими и другими банальными способами не получится. Его алгоритмы слишком совершенны, кроме того проверка ведется сразу по нескольким модулям, что еще больше усложняет жизнь студентам. С одной стороны, проверка на оригинальность создает много проблем, но с другой — побуждает его провести колоссальную работу с материалом. Согласно методическим указаниям КГУ, при написании работ студент должен:

проработать учебный материал;

проанализировать его и выделить самые главные моменты;

на основе полученных данных подготовить материал и только потом предоставить его к защите.

В любом случае, студенту приходится делать выдержки из научной литературы, ссылаясь на источники. В конце концов, написать курсовую или диплом целиком из головы просто невозможно. Проблема появляется, когда студенты переходят к последнему шагу и система сводит все их старания на нет.

Проверка текста на плагиат в закрытой системе Антиплагиат.ВУЗ

Доступ к Антиплагиат КГУ есть только у преподавателей, студенты могут пользоваться бесплатной версией Антиплагиат.ру, но проверка в ней выполняется только по одному модулю. Другими словами, если оригинальность вашей работы работы по бесплатной версии — 90%, то преподаватель может увидеть всего 60%. Один из вариантов заранее убедиться в оригинальности работы — обратиться к преподавателю и попросить его проверить работу в Антиплагиат.ВУЗ. Часто преподаватели идут навстречу и предоставляют отчет. Если такой возможности нет, воспользуйтесь сервисом Antiplagius.

Как повысить уникальность текста?

Каждый текст имеет свой идентификатор и код. С помощью машинных методов обработки они меняются, после чего любой Антиплагиат распознает документ как нигде не опубликованный. При этом визуально текст остается таким же, как был, не меняется даже шрифт и выделения. До кодирования все тексты предварительно проверяются в Антиплагиат.ВУЗ через наш собственный доступ. Если вы не уверены в своих силах и хотите сдать работу с первого раза, обращайтесь к специалистам Antiplagius.