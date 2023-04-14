Антиплагиат КГПУ: как пройти проверку на плагиат

Студенты Красноярского государственного педагогического университета знают, что все сдаваемые ими курсовые, дипломные, научные работы обязательно проходят проверку на Антиплагиат КГПУ. Система делает сверку с миллионами источников. Поверхностный рерайт, замена символов, заимствования из других работ распознаются очень быстро, поэтому обычные способы корректировки текстов в данном случае не работают.

Как проверяется уникальность текстов на антиплагиат КГПУ?

Красноярский государственный педагогический университет относится к престижным ВУЗам, где внедрены строгие требования к процессу обучения. Также это касается и проверки оригинальности сданных студентами работ. Алгоритмы, которые внедрены в Антиплагиат КГПУ, очень сложные. Загруженный документ прогоняется сразу по нескольким модулям, после чего преподаватель получает расширенный отчет. Даже если студент самостоятельно подбирал материал, углублялся в изучение темы, проводил исследования и анализ — это не гарантирует, что его работа будет оригинальной.

Антиплагиат КГПУ работает таким образом, что за неоригинальные фрагменты он принимает любые заимствования, цитирования, даже если студент ссылается на первоисточники. Для многих преподавателей знаковым является именно полученный процент оригинальности, а в случае, если он недостаточный, студент не допускается к защите. Хотя некоторые идут на уступки и просматривают работу, принимая решение о целесообразности повышения оригинальности индивидуально.

Проверка текста на плагиат в закрытой системе Антиплагиат.ВУЗ

Задача минимум для студента — найти способ, как проверить свою работу в закрытой системе Антиплагиат.ВУЗ. Можно подойти к своему научному руководителю и попросить его прогнать работу в закрытой базе. Но на это соглашаются не все, поскольку программа платная и проверять результаты студентов по несколько раз просто нет возможности.

Как повысить уникальность текста?

Альтернативный способ проверить уникальность — воспользоваться пакетами услуг Antiplagius. Мы самостоятельно выполняем проверку в закрытой системе вузовского Антиплагиата и при обнаружении совпадений предоставляем полный отчет, где будут выделены фрагменты, нуждающиеся в переработке. Если у вас нет времени и сил заниматься самостоятельным исправлением, воспользуйтесь одной из наших услуг:

Техническое кодирование: применяем специальные алгоритмы, которые быстро переработают код документа и сделают текст уникальным. В большинстве случаев этот вариант является самым доступным.

Ручной рерайт. Наши специалисты сделают глубокую переработку с сохранением смысловой нагрузки и структуры. Это 100% гарантия, что научный руководитель допустит вас к защите.

Наша миссия — сделать ваше обучение проще. Мы уже помогли огромному количеству студентов пройти Антиплагиат КГПУ, и вы можете стать одним из них.