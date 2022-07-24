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Антиплагиат КФУ: как пройти проверку на плагиат

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Перетащите файл илиЗагрузите документ

Поддерживаются форматы: txt, docs, doc, rtf, odt, pdf

Максимальный размер: 20 МБ

Укажите нужный процент уникальности
60%

Давайте честно — не все учащиеся пишут работы самостоятельно. Многие скачивают из интернета, слегка редактируют и сдают. Для борьбы с лентяями университет применяет систему «Антиплагиат ВУЗ КФУ». Она анализирует текст и ищет в нем заимствования. Если таких заимствований много, то преподаватель не принимает работу. Цель благая: заставить студентов учиться, но вот реализация подкачала. Сейчас расскажем почему.

Как используют в КФУ «Антиплагиат»

Система «Антиплагиат КФУ» берет текст и сравнивает его с другими материалами, которые есть в интернете. База поиска обширная, туда входят:

  • правовая система «Гарант»;
  • библиотека «Кольцо вузов» — содержит студенческие работы практически всех университетов страны;
  • внутренняя база КФУ;
  • система поиска общеупотребительных выражений;
  • научная библиотека eLIBRARY;
  • коллекция Российской государственной библиотеки;
  • модуль поиска цитирования;
  • коллекция ЭБС.

Чтобы узнать процент уникальности, нужно загрузить файл в «Антиплагиат КФУ». Проверить работу может только преподаватель, а студентам предлагают воспользоваться аналогом — бесплатным сервисом «Антиплагиат.ру». Но он вычисляет уникальность значительно хуже, потому что не имеет доступа к закрытым базам студенческих работ.

Получается бредовая ситуация — студенты пользуются одной системой, а преподаватели — другой. И результаты обычно не совпадают, поэтому вы можете думать, что документ уникален, а на самом деле — нет.

Правила применения в КФУ «Антиплагиата» расписаны в специальном регламенте. Там четко ограничен список лиц, которые могут заходить в систему. Это либо ответственный сотрудник с кафедры, либо преподаватель, а студенты лишены такой привилегии.

Проверка на антиплагиат в КФУ проводится в отношении курсовых и дипломных работ. Учащийся должен сдать документ заранее в электронном виде. Если показатель уникальности окажется ниже требуемого уровня, работу вернут на исправление или вообще не допустят к защите.

Как пройти «Антиплагиат КФУ» онлайн

Иногда студентам удается получить доступ к закрытой системе через сотрудников вуза. Некоторые из них готовы прийти на помощь — дать свой пароль и логин для входа в личный кабинет.

Если таких связей на кафедре университета у вас нет, есть простой способ пройти «Антиплагиат КФУ» онлайн — через сервис Antiplagius. Он позволяет получить полноценный преподавательский отчет за пару минут. Все работает просто — загружаете файл и узнаете:

  1. точный процент уникальности — при проверке на кафедре он гарантированно будет таким же;
  2. какие фрагменты текста считаются плагиатом;
  3. из каких источников они заимствованы.

Вы заранее сможете отредактировать документ, если он вдруг окажется неоригинальным. Проверка через наш сервис стоит всего 150 рублей — совсем небольшая сумма за спокойствие и уверенность.

Если нужно пройти антиплагиат онлайн в КФУ, воспользуйтесь нашим сервисом. Он трудится круглосуточно без сбоев, перерывов и праздников. Antiplagius защитит вас от неприятных сюрпризов при сдаче работы.

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