Антиплагиат КФУ: как пройти проверку на плагиат

Давайте честно — не все учащиеся пишут работы самостоятельно. Многие скачивают из интернета, слегка редактируют и сдают. Для борьбы с лентяями университет применяет систему «Антиплагиат ВУЗ КФУ». Она анализирует текст и ищет в нем заимствования. Если таких заимствований много, то преподаватель не принимает работу. Цель благая: заставить студентов учиться, но вот реализация подкачала. Сейчас расскажем почему.

Как используют в КФУ «Антиплагиат»

Система «Антиплагиат КФУ» берет текст и сравнивает его с другими материалами, которые есть в интернете. База поиска обширная, туда входят:

правовая система «Гарант»;

библиотека «Кольцо вузов» — содержит студенческие работы практически всех университетов страны;

внутренняя база КФУ;

система поиска общеупотребительных выражений;

научная библиотека eLIBRARY;

коллекция Российской государственной библиотеки;

модуль поиска цитирования;

коллекция ЭБС.

Чтобы узнать процент уникальности, нужно загрузить файл в «Антиплагиат КФУ». Проверить работу может только преподаватель, а студентам предлагают воспользоваться аналогом — бесплатным сервисом «Антиплагиат.ру». Но он вычисляет уникальность значительно хуже, потому что не имеет доступа к закрытым базам студенческих работ.

Получается бредовая ситуация — студенты пользуются одной системой, а преподаватели — другой. И результаты обычно не совпадают, поэтому вы можете думать, что документ уникален, а на самом деле — нет.

Правила применения в КФУ «Антиплагиата» расписаны в специальном регламенте. Там четко ограничен список лиц, которые могут заходить в систему. Это либо ответственный сотрудник с кафедры, либо преподаватель, а студенты лишены такой привилегии.

Проверка на антиплагиат в КФУ проводится в отношении курсовых и дипломных работ. Учащийся должен сдать документ заранее в электронном виде. Если показатель уникальности окажется ниже требуемого уровня, работу вернут на исправление или вообще не допустят к защите.

Как пройти «Антиплагиат КФУ» онлайн

Иногда студентам удается получить доступ к закрытой системе через сотрудников вуза. Некоторые из них готовы прийти на помощь — дать свой пароль и логин для входа в личный кабинет.

Если таких связей на кафедре университета у вас нет, есть простой способ пройти «Антиплагиат КФУ» онлайн — через сервис Antiplagius. Он позволяет получить полноценный преподавательский отчет за пару минут. Все работает просто — загружаете файл и узнаете:

точный процент уникальности — при проверке на кафедре он гарантированно будет таким же; какие фрагменты текста считаются плагиатом; из каких источников они заимствованы.

Вы заранее сможете отредактировать документ, если он вдруг окажется неоригинальным. Проверка через наш сервис стоит всего 150 рублей — совсем небольшая сумма за спокойствие и уверенность.

Если нужно пройти антиплагиат онлайн в КФУ, воспользуйтесь нашим сервисом. Он трудится круглосуточно без сбоев, перерывов и праздников. Antiplagius защитит вас от неприятных сюрпризов при сдаче работы.