Антиплагиат КФУ: как пройти проверку на плагиат

Давайте честно — не все учащиеся пишут работы самостоятельно. Многие скачивают из интернета, слегка редактируют и сдают. Для борьбы с лентяями университет применяет систему «Антиплагиат ВУЗ КФУ». Она анализирует текст и ищет в нем заимствования. Если таких заимствований много, то преподаватель не принимает работу. Цель благая: заставить студентов учиться, но вот реализация подкачала. Сейчас расскажем почему.
Как используют в КФУ «Антиплагиат»
Система «Антиплагиат КФУ» берет текст и сравнивает его с другими материалами, которые есть в интернете. База поиска обширная, туда входят:
- правовая система «Гарант»;
- библиотека «Кольцо вузов» — содержит студенческие работы практически всех университетов страны;
- внутренняя база КФУ;
- система поиска общеупотребительных выражений;
- научная библиотека eLIBRARY;
- коллекция Российской государственной библиотеки;
- модуль поиска цитирования;
- коллекция ЭБС.
Чтобы узнать процент уникальности, нужно загрузить файл в «Антиплагиат КФУ». Проверить работу может только преподаватель, а студентам предлагают воспользоваться аналогом — бесплатным сервисом «Антиплагиат.ру». Но он вычисляет уникальность значительно хуже, потому что не имеет доступа к закрытым базам студенческих работ.
Получается бредовая ситуация — студенты пользуются одной системой, а преподаватели — другой. И результаты обычно не совпадают, поэтому вы можете думать, что документ уникален, а на самом деле — нет.
Правила применения в КФУ «Антиплагиата» расписаны в специальном регламенте. Там четко ограничен список лиц, которые могут заходить в систему. Это либо ответственный сотрудник с кафедры, либо преподаватель, а студенты лишены такой привилегии.
Проверка на антиплагиат в КФУ проводится в отношении курсовых и дипломных работ. Учащийся должен сдать документ заранее в электронном виде. Если показатель уникальности окажется ниже требуемого уровня, работу вернут на исправление или вообще не допустят к защите.
Как пройти «Антиплагиат КФУ» онлайн
Иногда студентам удается получить доступ к закрытой системе через сотрудников вуза. Некоторые из них готовы прийти на помощь — дать свой пароль и логин для входа в личный кабинет.
Если таких связей на кафедре университета у вас нет, есть простой способ пройти «Антиплагиат КФУ» онлайн — через сервис Antiplagius. Он позволяет получить полноценный преподавательский отчет за пару минут. Все работает просто — загружаете файл и узнаете:
- точный процент уникальности — при проверке на кафедре он гарантированно будет таким же;
- какие фрагменты текста считаются плагиатом;
- из каких источников они заимствованы.
Вы заранее сможете отредактировать документ, если он вдруг окажется неоригинальным. Проверка через наш сервис стоит всего 150 рублей — совсем небольшая сумма за спокойствие и уверенность.
Если нужно пройти антиплагиат онлайн в КФУ, воспользуйтесь нашим сервисом. Он трудится круглосуточно без сбоев, перерывов и праздников. Antiplagius защитит вас от неприятных сюрпризов при сдаче работы.
Антиплагиат: