Антиплагиат КЕМГУ: как пройти проверку на плагиат

Кемеровский государственный университет входит в список крупнейших учебных заведений Кузбасса и является ведущим ВУЗом Сибири. Ежегодно институт выпускает огромное количество специалистов, среди которых есть известные политики, спортсмены, журналисты и ученые. Как и другие ВУЗы, КЕМГУ давно присоединился к образовательной системе Антиплагиат.ВУЗ. Это мощный сервис, который используется преподавателями для определения уникальности работ студентов. Раньше у них не было возможностей проверить, сам писал студент работу или скачал ее из интернета. Благодаря Антиплагиату КЕМГУ определять недобросовестных студентов стало намного проще. С такими строгими требованиями им приходится долго «потеть» над проектами, чтобы хотя бы немного приблизиться к требованиям.

Проверка уникальности текстов на Антиплагиат КЕМГУ

Использование плагиата студентами — это строгое нарушение учебной дисциплины, а если попытка обмана будет выявлена в выпускной работе, студента даже могут отчислить. Алгоритм проверки текстов в КЕМГУ работает таким образом, что заимствования определяются даже там, где без них практически невозможно обойтись. Даже если студент самостоятельно подбирал источники, готовил структуру и писал работу, на практике она может не получить требуемой уникальности. В работе студент может делать выдержки из научных статей, ссылаться на законы, делать цитирования — все это антиплагиат определяет как неуникальный текст. Преподаватели не всегда готовы вчитываться в работу и разбираться, почему так произошло, поэтому студенту приходится снова тратить время, чтобы исправить ее.

Проверка текста на плагиат в закрытой системе Антиплагиат.ВУЗ

Система проверки Антиплагиат.ВУЗ является закрытой, а проверка в ней проводится по нескольким модулям. Программа ведет сверку с коллекциями диссертаций, научными статьями, дипломами и курсовыми, государственными библиотеками и другими источниками. Поскольку доступа у студентов нет, они вынуждены полагаться только на свою удачу и сдавать работы вслепую. Один из вариантов — обратиться за помощью к своему преподавателю и попросить его проверить работу. Но не все откликаются на такие просьбы, поскольку за каждую проверку ВУЗу приходится платить деньги. Получить точно такой же преподавательский отчет, как в Антиплагиат КЕМГУ можно на нашем сайте Antiplagius.ru.

Как повысить уникальность текста?

Antiplagius проанализирует текст и предоставит полный отчет с указанием фрагментов текста, нуждающихся в переработке. Найденные участки нужно перефразировать, добавить собственные мысли и факты. После этого нужно запустить повторную проверку. Своими силами не всегда получается добиться нужного процента оригинальности, поэтому можно воспользоваться нашими услугами:

Техническое кодирование: машинные алгоритмы выполняет автоматическую замену кода, а вы получите оригинальный документ уже через несколько минут.

Ручная переработка текста. Специалисты проведут глубокий рерайт работы в течение 1-3 дней, а вы получите гарантию, что ваш проект точно допустят к защите.

Antiplagius гарантирует, что все ваши проекты будут приняты с первого раза, а вам не придется тратить время на их корректировку.