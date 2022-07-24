Антиплагиат ДГУ: как пройти проверку на плагиат

Давайте начистоту. Проверка курсовых, дипломов и рефератов на плагиат в Дагестанском государственном университете не имеет ничего общего с высшим образованием и повышением его качества. Более того, это навязывание интересов российской коммерческой компании студентам другого региона.

Единственная задача «Антиплагиата» — это сбор денег с университетов. Но по факту, введение подобной автоматизированной проверки приносит только вред. Встает вопрос: почему студенты Дагестана должны страдать от того, что какая-то российская компания-разработчик пресловутого сервиса хочет заработать побольше денег?

И ладно, если бы сделали все честно, с открытым доступом. Но они извратили систему, сделав ее совершенно нелогичной и даже, местами, циничной по отношению к студентам. Теперь обо все по-порядку.

Двуличный «Антиплагиат»

Создателем системы всероссийской автоматизированной проверки текстов на плагиат выступает российское ЗАО «Анти-плагиат». Это коммерческая организация, которая не имеет никакого отношения к министерству образования. В первую очередь она известна тем, что разработала программный комплекс проверяющий тексты на заимствования. Но проверяет этот комплекс, честно говоря, посредственно. Ищет совпадения в интернете и других открытых базах.

Но далеко не все знают, что помимо открытой системы ЗАО «Анти-Плагиат» выпустило и другую систему — «Антиплагиат.ВУЗ». Это, своего рода, продвинутая версия открытого «Антиплагиата», но с секретом. Вернее, с двумя секретами.

Эта система ищет заимствования по гораздо более широкому списку баз, в который входит РГБ, «Кольцо ВУЗов», банк сданных работ и банк нормативной документации. «Антиплагиат.ВУЗ» поставляется в университеты за огромные деньги, и доступ к ней имеют только преподаватели. Собственно, это и есть основная статья дохода «Анти-Плагиата».

Получается, что студенты могут проверить работы через открытый сервис, но толку от этого будет мало. Расхождения в показателях уникальности с закрытой системы могут достигать... 100%!

Последствия

Но это еще полбеды. Хуже всего то, что если «Антиплагиат.ВУЗ» говорит «Плагиат!», то преподаватель долго не разбирается, а просто отстраняет от защиты на месяц. К слову, плагиатом считается уникальность ниже 75%.

А теперь давайте посмотрим на ситуацию с академической точки зрения.

В любой работе всегда присутствуют определения, неизменные формулировки

и общепринятые термины, которые в любом случае понижают уникальность.

Добавьте к этому список литературы и фрагменты источников, на которые

идет ссылка, и уникальность уже ниже допустимого уровня.

В результате студент, вместо того, чтобы прорабатывать тему, неделями (!) подбирает синонимы и меняет местами слова. И все равно рискует получить недопуск. Это же абсурд! Неужели вот это и есть эволюция высшего образования? В прошлом веке не было никаких «Антиплагиатов», но российские университеты считались одними из лучших в мире. А что теперь?

Antiplagius, или как не идти на поводу у капитализма

Мы считаем, что коммерческие интересы какой-то частной компании не должны стоять на пути развития высшего образования. И тем более не должны портить жизнь студентов.

Поэтому мы разработали программный комплекс (Antiplagius), который имеет доступ к тем же закрытым базам, что и «Антиплагиат.ВУЗ». Более того, этот комплекс имеет доступ к преподавательскому отчету. Тому самому, который получает преподаватель, проверяя вашу работу через закрытую систему.

Но главное достоинство Antiplagius — к нему имеет доступ любой студент ДГУ, и он позволяет обойти, обмануть коррумпированный «Антиплагиат ВУЗ онлайн». Проходит это в два этапа.

Проверка работы. Antiplagius проверяет вашу работу, так же, как это делает «Антиплагиат.ВУЗ» и предоставляет вам преподавательский отчет. Если уникальность по отчету выше 75%, можете смело сдавать работу. Допуск к защите обеспечен. Уникализация. Если уникальность ниже 75%, то Antiplagius может повысить ее до любого уровня. Рекомендуемые значения: 90-95%. При этом Antiplagius не меняет сам текст. Только код документа. Поэтому даже работа скачана из интернета и есть в большинстве баз, «Антиплагиат.ВУЗ» при проверке покажет нужные вам значения.

Единственный нюанс: и проверка, и уникализация платные. Но плата чисто символическая. Всего 100 рублей за проверку (с преподавательским отчетом) и от 7 рублей за уникализацию страницы.

Antiplagius использует оплату, чтобы развиваться и подключать новые базы по мере добавления из в «Антиплагиат.ВУЗ».

Попробуйте систему в действии. Загрузите работу и посмотрите, как Antiplagius возьмется за дело. Тестовая проверка бесплатная и ни к чему вас не обязывает.