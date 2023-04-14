Антиплагиат БГИИК: как пройти проверку на плагиат

Белгородский государственный институт искусств и культуры — высшее учебное заведение, которое занимается внедрением собственных и государственных образовательных программ. В структуру института входит несколько факультетов, собственный учебно-методический, практический и научный центры. Неудивительно, что проверка знаний учащихся здесь выполняется достаточно глубоко, а особенное внимание уделяется уникальности рефератов, диссертаций, курсовых, дипломных работ. Наряду с другими учебными заведениями, здесь внедрена система Антиплагиат БГИИК, разработанная на базе Антиплагиат ВУЗ.

Проверка уникальности текстов на Антиплагиат БГИИК

Проверка выполняется по большому количеству модулей, что позволяет мгновенно находить дубликаты, заимствованные участки. Взять работу другого студента и выдать ее за свою, как это было раньше, уже не получится. Антиплагиат определит любые совпадения и значительно снизит процент уникальности. Сама система постоянно обновляется, в базы подгружаются новые работы студентов и литература. Обойти такую программу очень сложно, даже при самостоятельном написании. Вероятность того, что антиплагиат выдаст нужный процент уникальности, достаточно низкая. Синонимичная замена слов, перестановка предложений, замена кириллицы латиницей в такой ситуации не помогут. Скорее всего, студенту придется полностью переписывать работу.

Проверка текста на плагиат в закрытой системе Антиплагиат.ВУЗ

Перед студентом стоит задача не просто подготовить курсовую и дипломную, а быть уверенным, что ее уникальность достаточная, чтобы получить доступ к защите. Чаще всего ВУЗы требуют не менее 80%, значит на заимствования, цитирование законов, другие выдержки остается не более 20%. Сложность заключается в том, что у студентов нет доступа к вузовской системе, пользоваться ею могут только преподаватели, поэтому единственный вариант — прогнать работу в общедоступном Антиплагиат.ру. Поскольку проверка здесь выполняется только по «Модулю Интернет», то результаты будут сильно отличаться от университетской программы. Если вы не хотите, чтобы низкая оригинальность работы стала причиной вашего недопуска к защите, воспользуйтесь нашим сервисом Antiplagius.

Как повысить уникальность текста?

В системе Antiplagius проверка ведется по точно таким же базам, как и в Антиплагиат БГИИК. Всего через несколько минут после запуска вы получите полный преподавательский отчет с итоговой оригинальностью. Система также выделит неуникальные фрагменты, укажет источники, где они встречаются. Далее вы можете самостоятельно заняться правками или доверить исправление нам. Мы предложим сделать техническое кодирование с помощью автоматических алгоритмов или сделаем глубокий ручной рерайт. Можете не переживать смысл и объем работы сохранятся, а уникальность при этом составит 100%.