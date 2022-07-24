Антиплагиат БФУ: как пройти проверку на плагиат

В 2005 году компания Forecsys запустила «Антиплагиат» — систему, которая позволяет протестировать любой текст на уникальность. Через 2 года Совет по качеству при Рособрнадзоре сообщил всем высшим учебным заведениям страны, что им следует использовать этот сервис для проверки студенческих работ.

Например, в БФУ им. Канта антиплагиат проходят все курсовые работы, ВКР и диссертации. Сейчас расскажем суть этой проблемы и покажем пути ее решения.

Как работает антиплагиат

Система берет вашу работу, разбивает ее на маленькие части, а потом сравнивает каждый фрагмент с другими текстами в интернете и в закрытых базах студенческих работ. Если антиплагиат находит совпадения, то пишет, что фрагмент не является уникальным. Чем больше таких фрагментов, тем ниже процент оригинальности всего текста.

Антиплагиат БФУ — это не живой человек, а робот. Поэтому к плагиату он может отнести вполне законные заимствования — цитаты, формулы, законы и теоремы.

Почему студенты не любят антиплагиат БФУ им. Канта

Основная проблема: результаты проверки одной и той же работы у студентов и преподавателей не совпадают. Представьте, что вы написали курсовую работу, проверили ее и получили 90 % уникальности. Со спокойной душой сдаете работу преподавателю, а он говорит, что вы ее списали. Вам показывают отчет, а там всего 20 %. Как же так, ведь было больше?

Секрет в том, что студенты пользуются открытой версией системы «Антиплагиат.ру», а преподаватели — закрытым модулем «Антиплагиат ВУЗ БФУ». Этот модуль более точный и совершенный, но доступ к нему есть только у преподавателей.

В результате студент не может узнать настоящие показатели уникальности работы, пока не сдаст ее. Он вынужден действовать наугад, закладывать погрешности проверки, коверкать теоремы и цитаты, чтобы избежать обвинения в плагиате.

Как пройти антиплагиат БФУ им. Канта онлайн

Если у вас нет доступа к закрытой системе «Антиплагиат БФУ им. Канта», воспользуйтесь Antiplagius.ru. Через наш сервис можно получить полноценный преподавательский отчет и заранее:

выяснить процент уникальности;

найти фрагменты текста с заимствованиями;

установить источники, откуда, по мнению применяемого в БФУ антиплагиата, вы скопировали текст.

Цена услуги — всего 150 рублей. Antiplagius.ru работает круглосуточно, а на проверку уходит несколько минут.

Если результаты проверки вас не устроят, мы поможем повысить процент оригинальности. Для этого есть 3 способа:

Кодирование. Мы применяем авторские алгоритмы, которые вносят изменения в исходный код файла и при этом не затрагивают его содержимое. Текст тот же, но «Антиплагиат БФУ Канта» оценивает его с нужным вам показателем уникальности. Ручной рерайт. Тут работает не программа, а наш профессиональный автор. Он вручную корректирует работу, соблюдая научный стиль повествования. Автор бережно относится к содержанию материала, не допускает орфографических и пунктуационных ошибок. Написание работы с нуля. Вы указываете тему и требования по уникальности, а мы возвращаем вам готовую работу, которую можно сразу нести преподавателю.

Мы помогаем пройти проверку по системе «Антиплагиат БФУ им. Канта» в онлайн-режиме. Если хотите гарантированно сдать работу, вам дороги ваши нервы и время, то советуем воспользоваться Antiplagius.