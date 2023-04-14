Антиплагиат БЕЛГУ: как пройти проверку на плагиат

Белгородский государственный национальный исследовательский университет является старейшим ВУЗом Белгорода. Ежегодно там получают высшее образование более 23 тысяч человек. Институт обладает мощной исследовательской и материально-технической базой, созданы все условия для студентов, которые хотят самореализоваться через инновационную деятельность.

С помощью системы Антиплагиат БЕЛГУ преподаватели вычисляют студентов, которые скачивают готовые работы из интернета и пытаются выдать за свои. С одной стороны, такой шаг значительно повысил качество образования, а с другой стал настоящей проблемой даже для тех учащихся, которые привыкли делать все своими силами. Теперь даже круглым отличникам нужно сдавать работы с не менее 85% оригинальности, иначе их вернут на доработку.

Проверка уникальности текстов на Антиплагиат БЕЛГУ

Пакет Антиплагиат БЕЛГУ снижает количество некачественных материалов, которые студенты привыкли бездумно скачивать из Интернета и выдавать их за свой труд. Антиплагиат облегчает жизнь преподавателям и быстро обнаруживает любые перефразирования, совпадения, копии в текстах. Для проверки вузовская программа подключает дополнительные модули, а также собственную библиотеку диссертаций, дипломных, курсовых. Обмануть такой искусственный интеллект старыми уловками (перестановкой слов, фраз, заменой символов, ошибками в словах, заменой синонимичными выражениями) — нереально. Алгоритмы работают таким образом, что любые цитирования и заимствования сразу отмечаются как неуникальные. Студентам придется либо доказывать, что без такого плагиата написать работу невозможно, или искать способы, как его обойти.

Проверка текста на плагиат в закрытой системе Антиплагиат.ВУЗ

Поскольку Антиплагиат.ВУЗ разработан специально для БЕЛГУ, доступ к нему есть только у преподавателей и научных руководителей. Студенты не могут войти в программу и выполнить проверку. Для них создана бесплатная доступная версия, но алгоритмы проверки у них неодинаковые. Другими словами, если в общедоступном плагиате студент видит 90%, то в преподавательском отчете они могут обернуться 60%. Естественно, работу вернут обратно.

Как повысить уникальность текста?

Один из вариантов обойти систему — воспользоваться сервисом Antiplagius. Всего за несколько минут программа проверит предоставленную работу и выдаст аналогичный преподавательскому отчет, где будут указаны:

точный процент уникальности;

выделенные фрагменты, которые программа считает неуникальными;

источники, откуда фрагменты позаимствованы.

Если результаты проверки вас не устраивают, мы поможем поднять оригинальность. Для этого возможен один из трех способов: кодирование, ручной рерайт, написание с нуля. Если вы хотите обеспечить 100% уверенность, что преподаватель примет работу, Antiplagius — это лучшее решение.