Текстовый редактор — незаменимый помощник автора. С его помощью можно написать статью, создать презентацию, сделать отчет и придумать сценарий. Давайте разберем топ-10 текстовых редакторов и узнаем об их функциях.

Google Документы

Google Документы — популярный инструмент для работы с текстами. Редактор бесплатный и полностью доступен через браузер. Режимы работы — онлайн и офлайн. Отличительная особенность Google Docs — возможность совместной работы. Он позволяет нескольким участникам редактировать, оставлять комментарии и читать текст.

Функции:

работа с Windows, Android и iOS;

перевод на другие языки;

проверка грамматики;

подбор синонимов;

создание презентаций;

редактирование в реальном времени;

приглашение по ссылке;

просмотр истории.

Дополнительный плюс — загрузка документов в разных форматах. Платформа поддерживает Word, OpenOffice, PDF, RTF, HTML.

Сайт: Google Документы





Microsoft Word

Microsoft Word — классика текстовых работ. Простой редактор обладает широким функционалом и решает сразу несколько задач. В Microsoft шаблонах можно писать статьи, курсовые, документы, письма, брошюры.

Функционал:

работа с Windows, WEB, Android и iOS;

проверка орфографии;

проверка пунктуации;

добавление ударений;

вставка водяных знаков;

переводчик;

загрузка в PDF.

Еще платформа синхронизируется с облаком OneDrive. Это позволяет работать в браузере, форматировать и добавлять скрытые документы.

Стоимость: от 2990 для компьютерной версии. Мобильное приложение бесплатно.

Страница: Microsoft Word

LibreOffice Writer

LibreOffice Writer — бесплатный текстовый редактор. Функционал платформы включает:

различные стили форматирования;

верстка листовок;

верстка бюллетеней;

автозавершение слов и фраз;

быстрый ввод слов;

автоматические заголовки.

Дополнительный плюс — работа со всеми текстовыми редакторами и выкладка документов в сеть с экспортом в HTML.

Также у сервиса есть портативная версия. Она работает без установки на персональный компьютер.

Сайт программы: LibreOffice Writer.





iA Writer

iA Writer — удобный инструмент с минималистичным интерфейсом. Редактор популярен у журналистов и блогеров. Его фишка — работа с большим количеством текста и разметка Markdown. Он подходит для написания лонгридов, объемных статей, курсовых и дипломных работ. Редактор легко синхронизируется между разными устройствами и сохраняет документы в любых текстовых форматах.

Функции:

хранение в облаке Dropbox;

работа с Windows, Android, iOS, macOS;

создание CSS-шаблонов;

загрузка черновиков на Medium и WordPress.

Из необычных настроек — это ночной режим и фокусировка для увеличения текста.

Стоимость платформы: бесплатный период на две недели. После окончания — 29,99 $.

Официальный сайт: iA Writer.





Bear

Bear — сервис для заметок и статей. Отличительные черты платформы — язык Markdown и широкий функционал редакторских инструментов.

Преимущества Bear:

приятный дизайн;

продуманный интерфейс;

органайзер и навигация по тегам и ссылкам;

различные темы для оформления;

закрепление файлов на боковой панели.

Стоимость редактора — бесплатно для отдельного устройства. Если нужна синхронизация, то придется заплатить 15 долларов. Также за деньги доступны расширенные варианты экспорта.

Страница: Bear.

Typora

Typora — простой и удобный редактор. Здесь также присутствует разметка Markdown и минималистичный интерфейс с боковым меню. Из автоматических функций: форматирование, создание структуры статьи по подзаголовкам, показ статистики и оглавления.

Отличительные черты:

работа с Windows, Linux, macOS;

интеграция с Pandoc;

создание диаграмм, таблиц;

режим фокусировки.

Также в редакторе можно менять пользовательские темы и внешний вид окна.

Программа бесплатная, официальный сайт Typora.

Simplenote

Simplenote — кросс редактор для создания текстов и заметок. Платформа доступна в мобильном приложении, на персональном компьютере и в браузере. Интерфейс простой, набор функций минимален. В редакторе есть:

теги;

поиск;

разметка Markdown;

синхронизация между устройствами;

закрепление заметок.

Из дополнительных настроек — совместная работа над документом и режим концентрации.

Совместимость: веб, Windows, macOS, Linux, Android, iOS.

Программа бесплатная.

Страница: Simplenote.

Ulysses

Ulysses — профессиональный редактор. Платформа используется для написания книг, сложных презентаций и сценариев. У программы большой функционал, который нивелируется простой навигацией и интерфейсом.

Отличительные черты: язык Markdown, теги и папки для организации работы. Из интересных фишек — отслеживание написанных символов. Это помогает соблюдать дедлайны.

Функции:

режим печатной машинки;

режим темной темы;

синхронизация с iCLOUD;

загрузка электронных книг, HTML, PDF, DOC.

возможность публикации на WordPress и Medium.

Совместимость: iOS, macOS.

Цена: от 5,99 долларов в месяц.

Официальный сайт: Ulysses.





Scrivener

Scrivener — довольно функциональный сервис. Редактор работает с текстовыми документами, файлами, заметками, макетами. Также в настройках можно добавить комментирование и создание сносок. Отличительная черта платформы — выставление дедлайнов по количеству символов в день.

Функционал:

статистика по написанным символам;

автосохранение;

резервное копирование;

загрузка разных версий документа.

Из особенностей — режим Снимки. С его помощью можно просматривать текстовые изменения.

Совместимость: Windows, macOS, iOS.

Цена: бесплатная версия на 30 дней. После окончания: 3060 рублей для ПК или 19,90 $ за приложения для iOS.

Страница платформы: Scrivener.

Atom

Atom — неожиданный текстовый редактор. Основная его функция — платформа для программистов. Но у сервиса есть дополнительный плагины, которые значительно расширяют его функционал. Для превращения Atom в редактор достаточно добавить Markdown Writer.

Функции:

браузер файлов и вкладки;

разделение окон для работы с разными черновиками;

поддержка HTML;

Также у программы есть собственный магазин. Здесь можно скачать темы, модули и плагины. Они увеличат функционал редактора и разнообразят его оформление.

Совместимость: Windows, Linux, macOS.

Сервис бесплатный.

Официальная страница: Atom.

Заключение

Текстовый редактор — это обязательный инструмент для написания статей, заметок, сценариев и книг. Также он незаменим при работе со слайдами и презентациями. Если вы еще не нашли своего автора, то обратитесь к нам Antiplagius. Вы можете получить уникальную статью по вашим требованиям или рерайт старых материалов.