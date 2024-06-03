Текстовый редактор — незаменимый помощник автора. С его помощью можно написать статью, создать презентацию, сделать отчет и придумать сценарий. Давайте разберем топ-10 текстовых редакторов и узнаем об их функциях.
Google Документы
Google Документы — популярный инструмент для работы с текстами. Редактор бесплатный и полностью доступен через браузер. Режимы работы — онлайн и офлайн. Отличительная особенность Google Docs — возможность совместной работы. Он позволяет нескольким участникам редактировать, оставлять комментарии и читать текст.
Функции:
- работа с Windows, Android и iOS;
- перевод на другие языки;
- проверка грамматики;
- подбор синонимов;
- создание презентаций;
- редактирование в реальном времени;
- приглашение по ссылке;
- просмотр истории.
Дополнительный плюс — загрузка документов в разных форматах. Платформа поддерживает Word, OpenOffice, PDF, RTF, HTML.
Сайт: Google Документы
Microsoft Word
Microsoft Word — классика текстовых работ. Простой редактор обладает широким функционалом и решает сразу несколько задач. В Microsoft шаблонах можно писать статьи, курсовые, документы, письма, брошюры.
Функционал:
- работа с Windows, WEB, Android и iOS;
- проверка орфографии;
- проверка пунктуации;
- добавление ударений;
- вставка водяных знаков;
- переводчик;
- загрузка в PDF.
Еще платформа синхронизируется с облаком OneDrive. Это позволяет работать в браузере, форматировать и добавлять скрытые документы.
Стоимость: от 2990 для компьютерной версии. Мобильное приложение бесплатно.
Страница: Microsoft Word
LibreOffice Writer
LibreOffice Writer — бесплатный текстовый редактор. Функционал платформы включает:
- различные стили форматирования;
- верстка листовок;
- верстка бюллетеней;
- автозавершение слов и фраз;
- быстрый ввод слов;
- автоматические заголовки.
Дополнительный плюс — работа со всеми текстовыми редакторами и выкладка документов в сеть с экспортом в HTML.
Также у сервиса есть портативная версия. Она работает без установки на персональный компьютер.
Сайт программы: LibreOffice Writer.
iA Writer
iA Writer — удобный инструмент с минималистичным интерфейсом. Редактор популярен у журналистов и блогеров. Его фишка — работа с большим количеством текста и разметка Markdown. Он подходит для написания лонгридов, объемных статей, курсовых и дипломных работ. Редактор легко синхронизируется между разными устройствами и сохраняет документы в любых текстовых форматах.
Функции:
- хранение в облаке Dropbox;
- работа с Windows, Android, iOS, macOS;
- создание CSS-шаблонов;
- загрузка черновиков на Medium и WordPress.
Из необычных настроек — это ночной режим и фокусировка для увеличения текста.
Стоимость платформы: бесплатный период на две недели. После окончания — 29,99 $.
Официальный сайт: iA Writer.
Bear
Bear — сервис для заметок и статей. Отличительные черты платформы — язык Markdown и широкий функционал редакторских инструментов.
Преимущества Bear:
- приятный дизайн;
- продуманный интерфейс;
- органайзер и навигация по тегам и ссылкам;
- различные темы для оформления;
- закрепление файлов на боковой панели.
Стоимость редактора — бесплатно для отдельного устройства. Если нужна синхронизация, то придется заплатить 15 долларов. Также за деньги доступны расширенные варианты экспорта.
Страница: Bear.
Typora
Typora — простой и удобный редактор. Здесь также присутствует разметка Markdown и минималистичный интерфейс с боковым меню. Из автоматических функций: форматирование, создание структуры статьи по подзаголовкам, показ статистики и оглавления.
Отличительные черты:
- работа с Windows, Linux, macOS;
- интеграция с Pandoc;
- создание диаграмм, таблиц;
- режим фокусировки.
Также в редакторе можно менять пользовательские темы и внешний вид окна.
Программа бесплатная, официальный сайт Typora.
Simplenote
Simplenote — кросс редактор для создания текстов и заметок. Платформа доступна в мобильном приложении, на персональном компьютере и в браузере. Интерфейс простой, набор функций минимален. В редакторе есть:
- теги;
- поиск;
- разметка Markdown;
- синхронизация между устройствами;
- закрепление заметок.
Из дополнительных настроек — совместная работа над документом и режим концентрации.
Совместимость: веб, Windows, macOS, Linux, Android, iOS.
Программа бесплатная.
Страница: Simplenote.
Ulysses
Ulysses — профессиональный редактор. Платформа используется для написания книг, сложных презентаций и сценариев. У программы большой функционал, который нивелируется простой навигацией и интерфейсом.
Отличительные черты: язык Markdown, теги и папки для организации работы. Из интересных фишек — отслеживание написанных символов. Это помогает соблюдать дедлайны.
Функции:
- режим печатной машинки;
- режим темной темы;
- синхронизация с iCLOUD;
- загрузка электронных книг, HTML, PDF, DOC.
- возможность публикации на WordPress и Medium.
Совместимость: iOS, macOS.
Цена: от 5,99 долларов в месяц.
Официальный сайт: Ulysses.
Scrivener
Scrivener — довольно функциональный сервис. Редактор работает с текстовыми документами, файлами, заметками, макетами. Также в настройках можно добавить комментирование и создание сносок. Отличительная черта платформы — выставление дедлайнов по количеству символов в день.
Функционал:
- статистика по написанным символам;
- автосохранение;
- резервное копирование;
- загрузка разных версий документа.
Из особенностей — режим Снимки. С его помощью можно просматривать текстовые изменения.
Совместимость: Windows, macOS, iOS.
Цена: бесплатная версия на 30 дней. После окончания: 3060 рублей для ПК или 19,90 $ за приложения для iOS.
Страница платформы: Scrivener.
Atom
Atom — неожиданный текстовый редактор. Основная его функция — платформа для программистов. Но у сервиса есть дополнительный плагины, которые значительно расширяют его функционал. Для превращения Atom в редактор достаточно добавить Markdown Writer.
Функции:
- браузер файлов и вкладки;
- разделение окон для работы с разными черновиками;
- поддержка HTML;
Также у программы есть собственный магазин. Здесь можно скачать темы, модули и плагины. Они увеличат функционал редактора и разнообразят его оформление.
Совместимость: Windows, Linux, macOS.
Сервис бесплатный.
Официальная страница: Atom.
Заключение
Текстовый редактор — это обязательный инструмент для написания статей, заметок, сценариев и книг. Также он незаменим при работе со слайдами и презентациями. Если вы еще не нашли своего автора, то обратитесь к нам Antiplagius. Вы можете получить уникальную статью по вашим требованиям или рерайт старых материалов.
Антиплагиат: