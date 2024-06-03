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ТОП-10 текстовых редакторов

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Поддерживаются форматы: txt, docs, doc, rtf, odt, pdf

Максимальный размер: 20 МБ

Укажите нужный процент уникальности
60%

Текстовый редактор — незаменимый помощник автора. С его помощью можно написать статью, создать презентацию, сделать отчет и придумать сценарий. Давайте разберем топ-10 текстовых редакторов и узнаем об их функциях.

Google Документы

Google Документы — популярный инструмент для работы с текстами. Редактор бесплатный и полностью доступен через браузер. Режимы работы — онлайн и офлайн. Отличительная особенность Google Docs — возможность совместной работы. Он позволяет нескольким участникам редактировать, оставлять комментарии и читать текст.

Функции:

  • работа с Windows, Android и iOS;
  • перевод на другие языки;
  • проверка грамматики;
  • подбор синонимов;
  • создание презентаций;
  • редактирование в реальном времени;
  • приглашение по ссылке;
  • просмотр истории.

Дополнительный плюс — загрузка документов в разных форматах. Платформа поддерживает Word, OpenOffice, PDF, RTF, HTML.

Сайт: Google Документы


Microsoft Word

Microsoft Word — классика текстовых работ. Простой редактор обладает широким функционалом и решает сразу несколько задач. В Microsoft шаблонах можно писать статьи, курсовые, документы, письма, брошюры.

Функционал:

  • работа с Windows, WEB, Android и iOS;
  • проверка орфографии;
  • проверка пунктуации;
  • добавление ударений;
  • вставка водяных знаков;
  • переводчик;
  • загрузка в PDF.

Еще платформа синхронизируется с облаком OneDrive. Это позволяет работать в браузере, форматировать и добавлять скрытые документы. 

Стоимость: от 2990 для компьютерной версии. Мобильное приложение бесплатно.

Страница: Microsoft Word

LibreOffice Writer

LibreOffice Writer — бесплатный текстовый редактор. Функционал платформы включает:

  • различные стили форматирования;
  • верстка листовок;
  • верстка бюллетеней;
  • автозавершение слов и фраз;
  • быстрый ввод слов;
  • автоматические заголовки.

Дополнительный плюс — работа со всеми текстовыми редакторами и выкладка документов в сеть с экспортом в HTML.

Также у сервиса есть портативная версия. Она работает без установки на персональный компьютер.

Сайт программы: LibreOffice Writer.


iA Writer

iA Writer — удобный инструмент с минималистичным интерфейсом. Редактор популярен у журналистов и блогеров. Его фишка — работа с большим количеством текста и разметка Markdown. Он подходит для написания лонгридов, объемных статей, курсовых и дипломных работ. Редактор легко синхронизируется между разными устройствами и сохраняет документы в любых текстовых форматах.

Функции:

  • хранение в облаке Dropbox;
  • работа с Windows, Android, iOS, macOS;
  • создание CSS-шаблонов;
  • загрузка черновиков на Medium и WordPress.

Из необычных настроек — это ночной режим и фокусировка для увеличения текста.

Стоимость платформы: бесплатный период на две недели. После окончания — 29,99 $.

Официальный сайт: iA Writer.


Bear

Bear — сервис для заметок и статей. Отличительные черты платформы — язык Markdown и широкий функционал редакторских инструментов.

Преимущества Bear:

  • приятный дизайн;
  • продуманный интерфейс;
  • органайзер и навигация по тегам и ссылкам;
  • различные темы для оформления;
  • закрепление файлов на боковой панели.

Стоимость редактора — бесплатно для отдельного устройства. Если нужна синхронизация, то придется заплатить 15 долларов. Также за деньги доступны расширенные варианты экспорта.

Страница: Bear.

Typora

Typora — простой и удобный редактор. Здесь также присутствует разметка Markdown и минималистичный интерфейс с боковым меню. Из автоматических функций: форматирование, создание структуры статьи по подзаголовкам, показ статистики и оглавления.

Отличительные черты:

  • работа с Windows, Linux, macOS;
  • интеграция с Pandoc;
  • создание диаграмм, таблиц;
  • режим фокусировки.

Также в редакторе можно менять пользовательские темы и внешний вид окна.

Программа бесплатная, официальный сайт Typora.

Simplenote

Simplenote — кросс редактор для создания текстов и заметок. Платформа доступна в мобильном приложении, на персональном компьютере и в браузере. Интерфейс простой, набор функций минимален. В редакторе есть:

  • теги;
  • поиск;
  • разметка Markdown;
  • синхронизация между устройствами;
  • закрепление заметок.

Из дополнительных настроек — совместная работа над документом и режим концентрации.

Совместимость: веб, Windows, macOS, Linux, Android, iOS.

Программа бесплатная.

Страница: Simplenote.

Ulysses

Ulysses — профессиональный редактор. Платформа используется для написания книг, сложных презентаций и сценариев. У программы большой функционал, который нивелируется простой навигацией и интерфейсом. 

Отличительные черты: язык Markdown, теги и папки для организации работы. Из интересных фишек — отслеживание написанных символов. Это помогает соблюдать дедлайны.

Функции:

  • режим печатной машинки;
  • режим темной темы;
  • синхронизация с iCLOUD;
  • загрузка электронных книг, HTML, PDF, DOC.
  • возможность публикации на WordPress и Medium.

Совместимость: iOS, macOS.

Цена: от 5,99 долларов в месяц.

Официальный сайт: Ulysses.


Scrivener

Scrivener — довольно функциональный сервис. Редактор работает с текстовыми документами, файлами, заметками, макетами. Также в настройках можно добавить комментирование и создание сносок. Отличительная черта платформы — выставление дедлайнов по количеству символов в день.

Функционал:

  • статистика по написанным символам;
  • автосохранение;
  • резервное копирование;
  • загрузка разных версий документа.

Из особенностей — режим Снимки. С его помощью можно просматривать текстовые изменения.

Совместимость: Windows, macOS, iOS.

Цена: бесплатная версия на 30 дней. После окончания: 3060 рублей для ПК или 19,90 $ за приложения для iOS.

Страница платформы: Scrivener.

Atom

Atom — неожиданный текстовый редактор. Основная его функция — платформа для программистов. Но у сервиса есть дополнительный плагины, которые значительно расширяют его функционал. Для превращения Atom в редактор достаточно добавить Markdown Writer.

Функции:

  • браузер файлов и вкладки;
  • разделение окон для работы с разными черновиками;
  • поддержка HTML;

Также у программы есть собственный магазин. Здесь можно скачать темы, модули и плагины. Они увеличат функционал редактора и разнообразят его оформление.

Совместимость: Windows, Linux, macOS.

Сервис бесплатный.

Официальная страница: Atom.

Заключение

Текстовый редактор — это обязательный инструмент для написания статей, заметок, сценариев и книг. Также он незаменим при работе со слайдами и презентациями. Если вы еще не нашли своего автора, то обратитесь к нам Antiplagius. Вы можете получить уникальную статью по вашим требованиям или рерайт старых материалов.

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